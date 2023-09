Gearbox, поредицата Company Behind Borderlands, според съобщенията е в продажба

By

Според докладите, Gearbox, американската компания за игри, известна с разработването на серията Borderlands, в момента е обявена за продажба. Компанията майка на Gearbox Embracer обмисля различни варианти, като един от тях е продажбата на студиото. Няколко трети страни вече са проявили интерес към придобиването на компанията. Въпреки това нито Embracer, нито Gearbox са направили официални коментари по въпроса.

Тази новина идва в момент на предизвикателство за Embracer, тъй като в момента е в процес на голямо преструктуриране. Като част от това преструктуриране Volition, студиото, отговорно за популярния сериал Saints Row, вече беше затворено. По-рано тази година Embracer обяви плановете си да затвори студия и да отмени игри, след като сделката за $2 милиарда с финансираната от саудитското правителство компания Savvy Games Group се провали.

Embracer Group, компанията-майка, се занимава с придобивания през последните години, придобивайки няколко известни студия, включително Crystal Dynamics, разработчик на Tomb Raider. Придобиването на Gearbox приключи през февруари 2021 г., оценявайки компанията на до 1.4 милиарда долара. Gearbox наскоро пусна спинофите на Borderlands Tiny Tina's Wonderlands и New Tales from the Borderlands. Те също така публикуваха успешния лутер шутър Remnant 2 тази година. В допълнение, те са готови да публикуват Homeworld 3, научно-фантастична стратегическа игра в реално време, разработена от Blackbird Interactive, някъде през 2024 г.

Компанията също така разширява присъствието си отвъд света на игрите, тъй като филмът Borderlands, режисиран от Ели Рот, е планиран да излезе по кината през лятото на 2024 г. Това показва, че въпреки настоящите несигурности около бъдещето на компанията, Gearbox остава ангажирана със своя франчайз и работи активно по нови проекти.

