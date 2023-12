Говори се, че се работи по римейка на Brothers: A Tale of Two Sons

By

Има слухове, че популярната приключенска игра за Xbox 505 на Starbreeze и 360 Games, Brothers: A Tale of Two Sons, може да получи римейк. Въпреки че не е направено официално съобщение, уважаван лейкър, Billbil-kun, намекна за тази възможност, карайки феновете да спекулират какви промени и подобрения може да донесе римейкът. Оригиналната игра, хвалена със своята естетика, кооперативна система за контрол и стопляща сърцето история, беше хит сред критиците и играчите. Ако слуховете са верни, би било вълнуващо да видим играта да получи подновено внимание от нова аудитория на Xbox Series X|S.

Оригиналната игра Brothers: A Tale of Two Sons е разработена от Starbreeze Studios и първоначално пусната на Xbox 360 през 2013 г., последвана от издание на Xbox One през 2015 г. Тя предлага уникално геймплей изживяване, при което играчите контролират и двамата братя и сестри едновременно с помощта на всеки палец. Играта отведе играчите на пътешествие през причудлив свят, изпълнен с пъзели, битки с босове и платформинг предизвикателства.

Въпреки че точните подробности за потенциалния римейк са оскъдни, феновете са нетърпеливи да знаят дали ще има подобрения в графиката и механиката на играта. Освен това има спекулации относно възможността за нови постижения за Xbox Series X|S версията на играта, подобно на съществуващите стекове за постижения за Xbox 360 и Xbox One.

За тези, които искат повече информация, се спекулира, че 505 Games може да направят съобщение по време на шоуто на Geoff Keighley, The Game Awards 2023. Феновете и ентусиастите се насърчават да следят за актуализации относно потенциалния римейк на Brothers: A Tale of Two Sons. Междувременно феновете все още могат да се насладят на оригиналните версии, налични в Xbox Store, и да се насладят на завладяващата история за епичното приключение на двама братя.

