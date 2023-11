Новата дата на издаване на Xbox за Baldur's Gate 3 е разкрита

Larian Studios обяви, че дългоочакваната дата на пускане на Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S ще бъде представена на The Game Awards 2023. Студиото потвърждава, че играта все още е на път да излезе през декември. Тази вълнуваща новина идва като добре дошла актуализация за играчите на Xbox, които с нетърпение очакват пристигането на тази аплодирана от критиката ролева игра.

Baldur's Gate 3 първоначално стартира преди няколко месеца за PC и PS5, но версията за Xbox се сблъска с някои неуспехи поради технически проблеми на конзолата Series S. Политиката на Microsoft е да гарантира паритет на функциите за игра във всички версии на Xbox Series X|S, но беше направено изключение за Baldur's Gate 3. Версията Series S няма да поддържа функционалност за разделен екран, докато версията Series X ще запази тази функция.

Larian Studios увериха феновете, че могат да очакват версията за Xbox да бъде пусната до края на 2023 г. и с наближаването на декември изглежда, че всичко върви гладко по план.

Освен това Larian Studios намекнаха за възможността за друга част от поредицата Divinity: Original Sin, но поясниха, че това може да не е следващият им проект. Въпреки бъдещите им усилия, завършването на Baldur's Gate 3 остава техен основен приоритет.

Game Awards 2023, насрочени за 7 декември, обещават да бъдат вълнуващо събитие за геймърите по целия свят. Baldur's Gate 3 е номинирана за престижната категория Игра на годината, заедно с други високо оценени заглавия като The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder и Alan Събуждане 2.

В рецензия от IGN, Baldur's Gate 3 беше приветствана като нов еталон за CRPG, възхвалявайки нейните тактически битки, завладяваща история, добре изработени герои, завладяващ свят и възнаграждаващо изследване.

За допълнителни актуализации и прозрения в игралната индустрия можете да следвате Джордж Янг, опитен писател на свободна практика, който е допринесъл за публикации като Insider, Kotaku, NPR и Variety.

FAQ

Кога ще бъде пусната Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S?

Точната дата на пускане на Xbox версията на Baldur's Gate 3 ще бъде разкрита на The Game Awards 2023. Играта е планирана за пускане през декември.

Ще поддържа ли версията на Xbox Series S на Baldur's Gate 3 разделен екран?

Не, Xbox Series S версията на Baldur's Gate 3 няма да поддържа функционалност за разделен екран. Само версията Series X ще има тази функция.

Има ли шанс за друга игра Divinity: Original Sin?

Докато Larian Studios намекнаха за възможността за друга част от поредицата Divinity: Original Sin, това може да не е следващият им проект. Студиото остава фокусирано върху завършването на Baldur's Gate 3.

Какви други игри са номинирани за Игра на годината на The Game Awards 2023?

Наред с Baldur's Gate 3, номинираните за Игра на годината включват The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder и Alan Wake 2.