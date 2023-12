Acer разкрива нови лаптопи за 2024 г.: Predator Triton Neo 16 и Swift Go 14

By

Acer, известната технологична компания, е готова да пусне две нови вълнуващи линии лаптопи в синхрон с предстоящата версия на процесора Meteor Lake на Intel. Новите лаптопи, а именно Acer Predator Triton Neo 16 и Acer Swift Go 14, отговарят на различни потребителски нужди и предлагат авангардни функции.

Acer Predator Triton Neo 16, планиран за пускане през март 2024 г., е лаптоп за игри, създаден да съперничи на най-добрите в своя клас. На цена от $1,499.99 и €1,799.99, Triton Neo 16 разполага с процесор Intel Core Ultra 9 185H и Nvidia графика, с опции за включване на RTX 4070. Той е оборудван с HDMI, два Thunderbolt 4 порта и четец на micro SD карти. 16-инчовият дисплей предлага избор между основен панел 1920 x 1200 или опция с високо опресняване 3200 x 2000, 165 Hz. В допълнение, клавиатурата разполага с тризоново RGB осветление, идеално за геймъри, които обичат персонализирането.

От друга страна, Acer Swift Go 14 е насочен към потребители, които търсят ултрапреносимо устройство. С планирано пускане през януари 2024 г., Swift Go 14 ще се предлага от $799.99. Той се захранва от процесори Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H и предлага интегрирани графични карти, Intel Arc Graphics или Intel Graphics. Опциите за дисплей за Swift Go 14 включват 14-инчов, 2880 x 1880 90Hz екран с DisplayHDR True Black 500 или сензорен екран с по-ниска разделителна способност 1920 x 1200 при 60 Hz. Лаптопът разполага с различни портове, включително два USB Type-C порта с Thunderbolt 4, два USB Type-A порта, HDMI 2.1, жак за слушалки и четец на microSD карти. Той също така идва с 1440p уеб камера.

И двата лаптопа демонстрират ангажимента на Acer към иновациите с интегрирането на нови AI функции в техния софтуер. Помощната програма AcerSense вече включва раздел „AI Zone“, предлагащ достъп до различни подобрения на AI, като PurifiedVoice, който елиминира фоновия шум, и Purified View, който подобрява външния вид на екрана със замъгляване на фона и корекция на погледа. Тези функции използват Intel Core Ultra NPU за подобрена производителност.

В заключение, новите предложения за лаптоп на Acer през 2024 г. предоставят на потребителите мощни и многостранни опции. Независимо дали става дума за игри или преносимост, Predator Triton Neo 16 и Swift Go 14 предоставят изключителна производителност и авангардни функции, за да отговорят на разнообразните потребителски изисквания.