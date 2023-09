Базирана на доказателства практика и еволюцията на програмата Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, дигиталната образователна програма на War Child за деца, засегнати от конфликти, винаги се е ръководила от научни доказателства. Въпреки това, за да се счита за наистина „базирана на доказателства“, една интервенция трябва да отговаря на определени критерии. Чрез широкомащабно проучване в Уганда, Can't Wait to Learn вече отговаря на тези критерии, отбелязвайки вълнуваща еволюция на програмата.

Практика, основана на доказателства, е концепцията, че професионалните практики, като медицински сестри, образование или психосоциална подкрепа за деца, трябва да се основават на научни доказателства. Това включва използване на строги изследователски процеси за доказване на въздействието на интервенциите, вместо да се разчита на традиция, интуиция или личен опит. Хуманитарните организации трябва да са готови да се държат отговорни, за да гарантират, че не причиняват повече вреда, отколкото полза.

Подходът, основан на доказателства, започва с интервенции, подложени на научно изследване, като например оценки на осъществимостта или контролирани опити. Констатациите от тези проучвания се използват за адаптиране и подобряване на метода, ако са неубедителни или неадекватни. Ако резултатите са положителни, интервенцията преминава към следващата фаза на оценка.

Can't Wait to Learn беше подложен на рандомизирано контролирано изпитване в Уганда през последните 18 месеца. Проучването включва 1507 деца от 30 училища в област Исингиро. Половината от училищата са заменили редовните уроци по английски и математика с Can't Wait to Learn, за да сравнят директно ефективността им. Резултатите от проучването, които скоро ще бъдат публикувани в научно списание, показват, че Can't Wait to Learn не само се представя по-добре от стандартното образование, но също така превъзхожда повечето програми на EdTech, използвани в подобни условия.

Това изпитание в Уганда затвърждава Can't Wait to Learn като напълно развита програма, базирана на доказателства. Той е част от колекция от 10 изследвания, проведени от War Child в страни като Чад, Йордания, Ливан и Судан от началото на програмата. В Судан проучване установи, че децата са се подобрили почти два пъти повече по математика и почти три пъти повече по четене в сравнение с правителствената учебна програма за деца извън училище.

Този крайъгълен камък в Уганда бележи началото на мащабното пътуване на Can't Wait to Learn. В съответствие с подхода за локализация изпълнението на програмата е предадено на местната община. Като споделя какво работи и какво не чрез изследвания, Can't Wait to Learn има за цел да насърчи смислен напредък към предоставяне на безплатно, справедливо и качествено образование за всички деца, засегнати от конфликти.

Can't Wait to Learn първоначално е разработен в Судан през 2012 г. и оттогава е тестван и внедрен в различни страни. Досега е достигнало до около 100,000 XNUMX деца с обещаващи перспективи за бъдещ растеж.

