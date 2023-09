Unity обявява нови такси за инсталации на игри с помощта на Unity Engine

By

Unity, водеща платформа за разработка на игри, наскоро обяви, че ще въведе нова такса за всяка игра, инсталирана с помощта на Unity Engine. Тази такса, известна като Unity Runtime Fee, ще бъде приложима за игри, които са преминали определен праг на приходите и доживотен брой инсталирания през последната година.

Конкретните прагове и такси варират в зависимост от типа абонамент за Unity, който разработчикът притежава. За потребителите на Unity Personal и Unity Plus прагът на приходите е определен на $200,000 200,000 на година, с доживотен брой инсталации от 1 1. От друга страна, акаунтите Unity Pro и Unity Enterprise имат по-висок праг от XNUMX милион долара приходи на година и XNUMX милион доживотни инсталации.

Таксите за превишаване на тези прагове също са различни за всеки тип абонамент. Разработчиците на Unity Personal ще бъдат таксувани $0.20 за всяка инсталация над прага, докато акаунтите на Unity Enterprise плащат само $0.01 за всяка инсталация над 2 милиона. Разработчиците в развиващите се пазари получават намалени такси, като Unity Personal акаунтите плащат $0.02 на инсталация, а Enterprise акаунтите плащат $0.005 на инсталация.

По-специално, тези такси ще се прилагат и за съществуващи игри, изградени на Unity, ако отговарят на праговете за приходи и брой инсталирания. Важно е да се спомене, че таксата за изпълнение на Unity не се прилага за приложения, които не са за игри.

Unity оправдава прилагането на тази такса, като подчертава, че всеки път, когато се изтегли игра, Unity Runtime също се инсталира. Компанията вярва, че таксата, базирана на инсталиране, запазва финансовите печалби от ангажираността на играчите за творците, за разлика от модела за споделяне на приходите.

В допълнение към тези промени, Unity обяви оттеглянето на своето абонаментно ниво Unity Plus. На съществуващите абонати на Plus ще бъде предоставена възможност да надстроят до Unity Pro за една година на цена Plus.

Unity Engine, известен със своите многостранни и мощни възможности за разработка на игри, може да се похвали с милиарди изтегляния месечно. Тази нова структура на таксите има за цел да подпомогне непрекъснатия растеж и развитие на създателите на игри, като същевременно поддържа целостта на екосистемата на Unity.

