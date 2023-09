EA обявява Project Rene: Играта Sims от следващо поколение ще бъде безплатна за изтегляне

By

EA разкри нови подробности за предстоящата игра Sims от следващо поколение, с кодово име Project Rene. В публикация в блог по време на презентация на Behind The Sims, компанията обяви, че играта ще бъде достъпна за безплатно изтегляне. Този ход следва успеха на The Sims 4, който беше безплатен за игра миналата година.

Опцията за безплатно изтегляне за Project Rene означава, че играчите ще могат да се присъединят, играят и изследват играта без необходимост от абонамент, покупка на основна игра или енергийна механика. EA възнамерява да улесни играчите да поканят или да се присъединят към приятели и да изпитат нови функции, истории и предизвикателства.

Въпреки това, EA изясни, че играта все още ще има съдържание и пакети, които могат да се купуват, подобно на The Sims 4. Но структурата на ценообразуването и как тези артикули ще се продават може да се различават от текущата игра. EA даде пример за добавяне на основно време като безплатна функция за всички, докато бъдещите пакети може да се фокусират върху конкретни теми като зимни спортове или състезания.

Пускането на Project Rene не означава край на поддръжката за The Sims 4. EA планира да продължи да предоставя актуализации и ново съдържание за общността на The Sims 4 в обозримо бъдеще.

Въпреки че не е обявена конкретна дата за стартиране, EA работи за по-прозрачен процес на разработка на Project Rene. По-рано компанията разкри, че играта ще предлага както соло, така и мултиплейър изживявания, като повече информация за комплекта мултиплейър компоненти ще бъде разкрита по-късно през годината.

Източник: [The Verge](източник)