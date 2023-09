Evie Networks разширява партньорството си с Dan Murphy's за инсталиране на повече зарядни станции за електромобили

Evie Networks, компания, специализирана в обществени зарядни устройства за EV, обяви разширено партньорство с Dan Murphy's за инсталиране на допълнителни станции за зареждане в техните магазини. Вече пет станции за зареждане са инсталирани в магазините на Dan Murphy в цяла Австралия, като шеста станция е планирана за Broadmeadows, Виктория.

Това партньорство е положителна стъпка към подобряване на достъпа до инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. Чрез разширяване на мрежата от станции за зареждане в магазините на Dan Murphy, повече собственици на EV ще имат удобен достъп до съоръжения за зареждане, докато пазаруват или изпълняват поръчки. Той също така е в съответствие с нарастващото търсене на устойчиви възможности за транспорт.

Твърди се, че Twitter забранява The New York Times, основен рекламодател

В изненадващ ход, Twitter, сега известен като X, според съобщенията е забранил The New York Times в сянка, като попречи на потребителите да виждат туитове, които се свързват със съдържанието на вестника. Това действие е особено иронично, защото The New York Times е един от основните рекламодатели на X и провежда промоционални кампании за своя спортен сайт The Athletic.

Ангажираността с туитове, свързващи уебсайта на The New York Times, значително спадна в края на юли и продължи да намалява през август. Този спад се наблюдава чрез сравняване на ангажираността с туитове от други големи новинарски услуги като BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal и Washington Post. През същия период ангажираността с публикации от тези конкурентни новинарски сайтове или се повиши, или остана постоянна.

Съобщава се, че Meta (бивш Facebook) разработва усъвършенстван AI модел, за да се конкурира с OpenAI

Твърди се, че Meta изгражда усъвършенстван AI модел, който има за цел да съответства на ефективността на популярния езиков модел на OpenAI, GPT-4. Този AI инструмент ще генерира текст и анализи, насочени към бизнеса. Целта зад това начинание е да се конкурира с притока на нови модели на AI, навлизащи на пазара. За да постигне това, Meta се стреми да придобие усъвършенствани чипове на Nvidia.

Очаква се AI моделът, разработван от Meta, да подпомага бизнеса по различни начини, включително генериране на сложен текст, извършване на сложни анализи и създаване на допълнителен резултат. Като предлага тези услуги, Meta възнамерява да създаде конкурентно предимство на пазара на AI.

Интернет архивът обжалва загуба на дело за библиотеката на електронни книги

Интернет архивът обяви намерението си да обжалва скорошна загуба по дело за авторски права по отношение на неговата библиотека с електронни книги. След споразумение Архивът вече има ограничен достъп до някои от книгите си. Първоначалното решение определи, че сканирането на книги от архива не попада в обхвата на американския закон за честна употреба. Следователно уебсайтът трябваше да ограничи обществения достъп до достъпни в търговската мрежа книги, защитени с авторско право.

Решението на Internet Archive да обжалва подчертава техния ангажимент за запазване на достъпа до знания и литература, като същевременно се обръща внимание на опасенията, повдигнати от притежателите на авторски права. Този случай подчертава продължаващите предизвикателства и дебати около цифровите библиотеки и честната употреба в цифровата ера.

Потенциално обитаема екзопланета, K2-18b, идентифицирана от космическия телескоп James Webb

Космическият телескоп James Webb идентифицира K2-18b, екзопланета, която притежава потенциал за обитаемост и търсене на извънземен живот. Открит през 2015 г., K2-18b се смята, че има течен воден океан на повърхността си и може да съдържа метан, въглероден диоксид и диметил сулфид. Тази екзопланета е значително по-голяма от Земята, с размери 8.6 пъти нейния размер, и представлява уникална възможност за научно изследване в нашата галактика.

Докато продължаваме да откриваме екзопланети с характеристики, които приличат на нашата планета, търсенето на живот извън Земята става все по-завладяващо. K2-18b предлага завладяващ поглед към възможността за обитаеми светове извън нашата слънчева система.

