Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo показа подобрена графика и времена за зареждане

Слухове за следващата конзола на Nintendo, условно наречена „Switch 2“, циркулират наскоро. Според доклади от Eurogamer и VGC, избрани разработчици са имали възможността да демонстрират конзолата по време на Gamescom 2023. Демото включваше подобрена версия на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, въпреки че спецификите на подобренията не бяха предоставени по това време.

Нови подробности за слуховете се появиха от скорошен подкаст Nate the Hate. Домакинът твърди, че технологичната демонстрация на Gamescom демонстрира Breath of the Wild, работещ при 4K 60fps, като забележителното подобрение е премахването на времето за зареждане. Важно е да се изясни, че тези слухове не означават, че заглавието за стартиране на Switch ще бъде преиздадено със следващия хардуер. По-скоро е използван за демонстриране на техническия напредък на наследника.

Има също твърдения, че технологичната демонстрация е използвала DLSS 3.5, технологията на Nvidia за AI upscaling в реално време. Не е сигурно обаче дали демонстрацията е използвала пълния набор от функции на версията 3.5, като генериране на кадри. Включването на DLSS е тема на спекулации за наследника на Switch от няколко години и споменаването на версия 3.5 със сигурност е интригуващо.

По време на разговора за подкаст водещият спомена, че март 2024 г. е възможна дата, въпреки че не е ясно дали това се отнася за разкриване или дата на пускане. Предишни слухове по-рано тази година предполагаха излизане на Switch 2024 в края на 2 г.

Важно е да се отбележи, че тези слухове не са официално потвърдени от Nintendo в момента. Информацията е базирана на източници и слухове. Освен това, ако тези спецификации са точни, важно е да се има предвид, че технологичната демонстрация, показана на Gamescom, може да не отразява непременно характеристиките на крайната конзола.

Тъй като тези слухове продължават да циркулират, е вълнуващо да размишляваме върху възможностите на подобрена версия на Breath of the Wild на „Switch 2“. Въпреки това, докато не бъдат направени официални съобщения от Nintendo, тези слухове трябва да се приемат със зърно сол.

Източници:

– Eurogamer

– VGC

– Nate the Hate подкаст