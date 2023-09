Quordle Puzzle 596: Съвети, улики и решение за 12 септември

By

Готови ли сте за предизвикателен пъзел? Пъзелът Quordle 596 за 12 септември няма да е лесен. За да разрешите този пъзел, ще трябва да използвате критично мислене и да премахнете догадките. Имаме някои полезни съвети и улики, за да ви преведем през този сложен пъзел с думи.

Първо, две от думите в днешния пъзел съдържат повтарящи се букви. Внимавайте за тях, докато се опитвате да решите пъзела. Също така имайте предвид, че има включена неясна дума, с която може да не сте запознати. Освен това една от останалите две думи е необичайна, докато другата има уникална подредба на буквите. Тези фактори правят този пъзел един от най-трудните, които ще срещнете.

Нашето предложение да завладеете този пъзел е да използвате дума с тежка гласна. Това може да ви помогне да се ориентирате в предизвикателните аспекти на пъзела и да създадете повече възможности.

Сега нека се потопим в уликите за днешния пъзел Quordle 596. Думите започват с буквите C, G, C и T. Междувременно думите завършват с буквите C, L, I и R. Ето конкретните съвети за всяка дума:

Човек, който вярва, че хората правят нещата само за себе си, а не за да помагат на другите Евтина проста храна, приготвяна, особено в миналото, чрез варене на овесени ядки с вода или мляко Всеки от много видове пустинни растения, обикновено с остри шипове Висока тясна сграда или част от сграда като църква или замък

Отделете време, за да анализирате внимателно тези улики и да обмислите възможните решения на всяка дума. Ако обърнете голямо внимание, ще забележите, че вече знаете една от повтарящите се букви, преди да се опитате да решите пъзела. И ако все пак имате нужда от повече помощ, решението е предоставено по-долу.

Решение на Quordle Puzzle 596:

CYNIC КАША КАКТИ TOWER

Надяваме се, че сте успели да решите успешно днешния сложен пъзел. Не забравяйте да проверите отново утре за още съвети и улики, които да ви помогнат да победите следващото предизвикателство на Quordle.

