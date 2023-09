Времена на издаване за The Teal Mask DLC в Pokemon Scarlet and Violet

Треньорите по целия свят с нетърпение очакват пускането на първото DLC на Pokemon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Очаква се да стартира в сряда, 13 септември, играчите са любопитни относно конкретните часове на пускане в техния регион.

Според потвърдена информация DLC The Teal Mask ще бъде пуснат в следните часове:

– 6:12 Тихоокеанско време (XNUMX септември)

– 8:12 ч. централно време (XNUMX септември)

– 9:12 ч. Източно време (XNUMX септември)

– 2 сутринта британско време (13 септември)

– 3 сутринта централноевропейско време (13 септември)

– 5:30 сутринта индийско време (13 септември)

– 9 сутринта Японско време (13 септември)

Тези времена може да подлежат на промяна, но се очаква играта да стартира около предоставеното време. Играчите трябва да бъдат актуализирани за всякакви съобщения относно промени във времето на пускане.

Синьозелената маска е част от The Hidden Treasure of Area Zero DLC за Pokemon Scarlet and Violet. DLC отвежда играчите на училищна екскурзия до Китаками, оживено село, изпълнено с празнични дейности и улични търговци. Компанията Pokemon вече представи нови джобни чудовища, легенди и герои, които ще бъдат представени в The Teal Mask.

Течове също разкриха допълнителна информация за нови способности, записи в Pokedex и джобни чудовища като Bloodmoon Ursaluna. Втората част на The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, наречена The Indigo Disk, е планирана за Q4/зима през 2023 г.

Играчите, които искат да изпитат The Teal Mask DLC, ще трябва да притежават Pokemon Scarlet или Pokemon Violet. Тези, които притежават и двете игри, ще трябва да закупят отделни копия на The Teal Mask.

Въпреки първоначалните технически проблеми, които повлияха на потапянето и изживяването на играча, Pokemon Scarlet и Violet имаха изключително успешен старт, превръщайки се в най-голямата версия на Nintendo за всички времена с 10 милиона продадени копия през първите три дни.

