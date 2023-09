Only Up, вирусна игра на Twitch, изтеглена от Steam

Популярната вирусна игра Only Up, която придоби огромна популярност в Twitch през лятото, беше премахната от платформата Steam. Създателят на играта, известен като SCKR Games, изрази желание да премине от играта поради стреса, който причинява.

Only Up спечели значителни последователи в Twitch с уникалния си поглед върху историята на Джак и бобеното стъбло. Играта включваше философски разкази и предизвикателна платформа, докато играчите се опитваха да се изкачат по различни плаващи обекти и среди.

Въпреки успеха си в Twitch, Only Up се сблъска с критики за включването на препратки към NFT, липсата на функции за игра като функция за запазване и обвинения в използване на защитени с авторски права активи от друг разработчик. Тези противоречия доведоха до временно премахване на играта от Steam през юли, преди да се върне.

В актуална публикация, соло разработчикът на Only Up призна грешките си и изрази желание да остави играта зад тях. Те посочиха стреса, който играта е причинила, и нуждата от спокойствие и изцеление. Разработчикът планира да вземе пауза и да продължи обучението си, докато работи върху следващата си игра, условно озаглавена Kith. Този нов проект ще има различна концепция, жанр и декор, като се фокусира върху кинематографията. Разработчикът също така изрази желание да работи с малък екип, за да подобри своите умения за проектиране на игри.

Вярно на тяхното съобщение, Only Up вече не се предлага за закупуване в Steam. Въпреки това тези, които вече са закупили играта, все още могат да я изтеглят и играят. С близо 13,000 XNUMX рецензии, Only Up поддържа предимно положителен рейтинг.

– Дефиниции: Twitch – платформа за стрийминг на живо за геймъри;

NFT – Non-Fungible Token, цифров актив с уникална собственост, записан на блокчейн платформа;

Steam – дигитална платформа за разпространение на видео игри.