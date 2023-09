Nintendo Switch 2: слухове за спецификации и възможна дата на пускане

Скорошен доклад от известния лейкьор на видеоигри NateTheHate предостави повече подробности за слуховете за Nintendo Switch 2. Според Нейт новата система е била показана на разработчиците зад затворени врати на Gamescom 2023 в Кьолн, Германия.

Една от ключовите части от информацията, споделена от Nate, е, че демонстрация на The Legend of Zelda: Breath of the Wild се изпълнява на новата система при 4K резолюция и 60 кадъра в секунда, със значително по-кратки времена за зареждане в сравнение с оригиналния Nintendo Switch . Това предполага, че Switch 2 може да има подобрени възможности за производителност, особено когато е в докинг станция.

Също така беше споменато, че новата система може да включва DLSS (Deep Learning Super Sampling) технология, по-специално DLSS 3.5. Въпреки това е важно да се отбележи, че внедряването на DLSS на Switch 2 може да не включва всички функции, които се намират във версията за компютър.

Друга демонстрация, показана на Gamescom, според съобщенията беше The Matrix, която изглеждаше наравно с конзолите от следващо поколение по отношение на визуално качество, включително подобрени възможности за проследяване на лъчи. Въпреки това се спекулира, че тази демонстрация може да не е работила на собствен хардуер, а по-скоро на компютър или комплект за разработка с подобни спецификации.

Докато дискусиите в Gamescom посочиха потенциална дата на пускане през март 2024 г., NateTheHate изрази несигурност дали тази дата се отнася за официалното разкриване или действителното пускане на Nintendo Switch 2.

Що се отнася до обратната съвместимост, няма окончателна информация относно това дали новата система ще бъде съвместима с игри, пуснати за оригиналния Nintendo Switch.

Въпреки че тези подробности предлагат интригуващ поглед върху слуховете за Nintendo Switch 2, важно е да подхождате към тази информация с повишено внимание, тъй като те все още се основават на непроверени течове. Само времето ще покаже дали тези слухове се окажат верни и феновете с нетърпение очакват официални съобщения от самите Nintendo.

Източници: NateTheHate, Reddit