First Advantage придобива Infinite ID на доставчик на биометрични технологии

First Advantage, доставчик на услуги за скрининг и проверка на заетостта, обяви придобиването на доставчика на биометрични технологии, Infinite ID, за 41 милиона долара в брой. Придобиването има за цел да разшири мрежата на First Advantage и предложенията за проверка на самоличността за своите клиенти в САЩ.

Infinite ID, със седалище в Хиксвил, Ню Йорк, е портфейлна компания на частната инвестиционна фирма Enlightenment Capital. Очаква се компанията да генерира над 10 милиона долара годишни приходи. Доставчикът на биометрични технологии предлага инструменти за идентификация и удостоверяване за различни сектори, включително отбрана и разузнаване, национална сигурност, правоприлагане, гранична сигурност, реакция при бедствия и управление на извънредни ситуации и корпоративна сигурност.

Главният изпълнителен директор на First Advantage, Скот Стейпълс, заяви, че софтуерът на Infinite ID допълва съществуващите предложения на компанията RightID и Digital Identity Services. Това придобиване се разглежда като значителна стъпка към разширяване на продуктовото портфолио и основния бизнес на First Advantage.

С това придобиване First Advantage има за цел да подобри възможностите си в предоставянето на усъвършенствани биометрични технологични решения, за да помогне на работодателите да намалят риска и да поддържат съответствие. Биометричното удостоверяване предлага високо ниво на сигурност чрез използване на уникални физически или поведенчески характеристики, като пръстови отпечатъци, лицево разпознаване или сканиране на ириса, за проверка на самоличността на дадено лице.

Източници: First Advantage, Infinite ID

Мнение навигация