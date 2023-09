Съобщава се, че Gearbox Studio е засегнато от усилията за преструктуриране на Embracer Group

By

Според последните доклади, Gearbox Studio е последното студио, което е засегнато от продължаващите усилия за преструктуриране на Embracer Group. Embracer Group обяви цялостна програма за преструктуриране през юни, за да се възстанови от значителните си разходи през годините и 40-процентов спад в цената на акциите след неуспешно стратегическо партньорство със Savvy Games Group.

Като част от преструктурирането, друго студио, собственост на Embracer, Volition Games, беше затворено незабавно в края на миналия месец. Сега Ройтерс съобщава, че Gearbox може да е следващото студио, което ще бъде пуснато от Embracer. Твърди се, че Embracer работи с инвестиционните банки Goldman Sachs и Aream & Co, за да проучи възможността за продажба на Gearbox. Към тях вече има интерес от трети страни, които искат да придобият студиото.

Струва си да се отбележи, че цените на акциите на Embracer отбелязаха положителна промяна след тази новина. Gearbox, който беше придобит от Embracer през 2021 г., имаше смесени резултати с последните си издания на игри. Съобщава се, че продажбите на New Tales from the Borderlands са ниски, според издателя Take-Two. Въпреки това, друг спин-оф на Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, надмина очакванията. Главният изпълнителен директор Ранди Пичфорд по-рано беше заявил, че бъдещите преживявания вече са в процес на разработка.

Като издател, Gearbox има планове да пусне Hyper Light Breaker и Homeworld 3 в началото на 2024 г. Може да възникне повече развитие по отношение на усилията за преструктуриране на Embracer Group и бъдещето на Gearbox.