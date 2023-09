Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Превръща анимето в игра в стил парти Марио

By

Популярният аниме сериал, Demon Slayer, е готов да пусне нова видео игра, наречена Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! за Nintendo Switch. За разлика от типичните аниме бойни игри, тази е във формат на настолна игра в стил Mario Party.

Подобно на Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! е парти игра за четирима играчи, която включва различни мини-игри. Играчите ще хвърлят зарове, за да се движат по плочките на настолна игра и да участват в безгрижни игри, като отгатване в коя кутия се крие Незуко, един от героите. Играта обаче включва и нощен цикъл, в който играчите трябва да намерят и елиминират демони , което е в съответствие с аниме сериала.

Докато Незуко е преместен в поддържащ персонаж в играта, играчите могат да изберат да играят като главния герой Танджиро Камадо, Зеницу Агацума, Иносуке Хашибира и девет члена на Хашира. Играта има за цел да осигури забавно изживяване за феновете на поредицата, като включва познати герои и увлекателен геймплей.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! е втората адаптация на видеоигри от поредицата Demon Slayer след Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, боец ​​на арена, разработен от CyberConnect2. Очаква се предстоящата игра да бъде пусната в японския eShop през 2024 г., а версия на английски може да последва скоро след това, въз основа на локализацията на предишната игра.

Като цяло, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! оживява света на Demon Slayer в уникална игра в стил Mario Party, предлагайки на феновете нов начин да изживеят любимата поредица.

Източници:

– Силиконера