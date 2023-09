Massive Monster обявява изскачащи аркадни игри на Международната седмица на игрите в Мелбърн 2023 г.

Massive Monster, разработчикът зад Cult of the Lamb, разкри планове за специална игрална аркада, която ще бъде налична по време на Международната седмица на игрите в Мелбърн (MIGW) през 2023 г. Тази изложба ще покаже подбрана селекция от местни независими игри от Мелбърн, позволявайки присъстващите да възпроизвеждат демонстрации, които могат да се играят от различни известни студиа.

Изскачащата аркадна игра ще бъде отворена за обществеността от 3 октомври до 8 октомври 2023 г. на адрес 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. Изложбата ще бъде разположена точно извън централния бизнес район на Мелбърн и ще предостави на ентусиастите на игрите възможността да изпитат от първа ръка най-новите и предстоящи инди игри.

Някои от потвърдените игри, които ще бъдат представени, включват Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter и The Dungeon Experience, с възможност за още допълнения, водещи до шоуто. Публичните сесии ще се провеждат в определени часове, като сесиите от вторник до петък ще се провеждат от 12:5 до 11:6 часа, а сесиите от събота до неделя ще се провеждат от XNUMX:XNUMX до XNUMX:XNUMX часа.

Описанието на събитието приканва присъстващите да разгледат подбраната селекция от инди игри, предлагайки премиерни демонстрации и ексклузивни стоки. Това е възможност както за геймърите, така и за създателите да се свържат и да получат представа за процеса на разработка зад тези вълнуващи нови заглавия. Независимо дали присъстващите са на път за PAX или просто искат да започнат по-рано своя PAX уикенд, изскачащата аркадна игра е задължително изживяване.

Освен експонатите на играта, Massive Monster ще бъде домакин и на магазин за подаръци, който ще включва ексклузивни стоки и кодове за игри. Освен това студиото организира различни нетуъркинг събития за професионалисти в бранша, предоставяйки достатъчно възможности за свързване с хора с подобно мислене.

Въпреки че партито за стартиране на MIGW 2023 вече е разпродадено, Massive Monster е насрочил няколко други събития през седмицата, включително безплатно събитие за работа в мрежа за жени и индивиди с различен пол на 3 октомври 2023 г.

Седмицата на международните игри в Мелбърн 2023 г. ще се проведе от 30 септември до 8 октомври, предлагайки набор от фокусирани върху индустрията и публични събития. Това вълнуващо едноседмично тържество ще предостави многобройни възможности на присъстващите да се свържат с нови хора и да отпразнуват света на местните и международни видео игри.

