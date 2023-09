Зад стъклото: Тренировъчен лагер на Лос Анджелис Кингс – Поглед отвътре към предсезона на НХЛ

By

Националната хокейна лига (NHL) и NHL Network обявиха партньорството си с Los Angeles Kings за четвъртия сезон на техните предсезонни документални сериали с пълен достъп, Behind The Glass. Тази поредица от три части, продуцирана от NHL Network съвместно с NHL Productions, ще предостави поглед зад кулисите на интензивността, драмата и конкуренцията на предсезона на NHL през призмата на двукратните шампиони на Купа Стенли Кралете.

Предстоящият сезон на Behind The Glass ще включва пътуването на Кралете до Южното полукълбо, докато играят срещу Аризона Койотс в Мелбърн, Австралия за Глобалните серии на NHL 2023. Това ще бъдат първите мачове от НХЛ, които се играят в Австралия, добавяйки вълнение към серията. Играчите ще бъдат включени с микрофон и ще бъдат представени извън пързалката, предлагайки на феновете несравнимо съдържание, докато се състезават за своето място в списъка и се подготвят за откриването на редовния сезон.

След две последователни плейофи за Купа Стенли, Кралете повишиха очакванията за организацията. Behind The Glass ще се съсредоточи върху вицепрезидента и генерален мениджър на отбора, Роб Блейк, и главния треньор Тод Маклелан, докато те ръководят отбора през целия тренировъчен лагер и оформят визията за постоянен претендент за Купа Стенли. Поредицата също така ще представя ключови играчи като новопридобития център Пиер-Люк Дюбоа, изгряващи звезди Ейдриън Кемп и Кевин Фиала и ветерани от основните играчи Анзе Копитар и Дрю Даути. Президентът на екипа Люк Робитай ще предостави уникална представа за това какво означава да си крал.

Behind The Glass беше представен за първи път през 2018 г., предлагайки на феновете безпрецедентен поглед към предсезона на NHL през очите на New Jersey Devils. Оттогава поредицата включва Филаделфия Флайърс и Нашвил Предаторс. Тазгодишното издание ще повиши залозите с международното пътуване до Мелбърн, Австралия.

Феновете могат да очакват да видят ексклузивно бонус съдържание и клипове от всеки епизод на Behind The Glass, споделени в цифрови и социални медийни платформи, използвайки хаштага #BehindTheGlass. Освен това всеки епизод ще бъде достъпен в платформата YouTube на NHL, предлагайки на феновете повече възможности да се ангажират със сериала.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp обещава да доближи феновете до играта и да предостави уникална и невиждана досега перспектива за отбора и предсезона. С безпрецедентен достъп, тази документална поредица със сигурност ще развълнува феновете, докато очакват предстоящия сезон на NHL.

