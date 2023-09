Tata Play Binge си партнира с Apple TV+ в Индия

Индийският агрегатор на канали, Tata Play Binge, обяви сътрудничество с Apple TV+, за да представи своите популярни сериали и оригинални филми на индийския пазар. Това партньорство бележи първото по рода си за Apple TV+ в Индия.

Чрез това сътрудничество индийските зрители ще имат достъп до широка гама от сериали като „Ted Lasso“, „Shrinking“, „Silo“, „Hijack“, „Foundation“, „Tehran“, „Servant“, „Platonic“ „Severance“, „The Morning Show“, „Bad Sisters“, „Slow Horses“ и „Prehistoric Planet“. Освен това оригиналните филми на Apple, включително „CODA“ и „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“, „Ghosted“ и наскоро премиерата „The Beanie Bubble“ също ще бъдат достъпни на платформата.

За да отпразнува старта, беше инициирана рекламна кампания с участието на боливудските суперзвезди Саиф Али Хан и Катрина Кайф. Очаква се това сътрудничество допълнително да разшири обхвата на Apple TV+ на индийския пазар и да предостави на индийските зрители разнообразно съдържание.

В допълнение към сериалите и филмите, които вече са налични на Apple TV+, платформата ще пуска и нови оригинални филми в Индия. Някои от предстоящите издания включват „Killers of the Flower Moon“ на Мартин Скорсезе с участието на Леонардо ди Каприо, Робърт де Ниро и Лили Гладстон, шпионски трилър „Argylle“ с Хенри Кавил, Сам Рокуел и Брайс Далас Хауърд, „Наполеон“ на Ридли Скот с участието на Хоакин Финикс и безименният състезателен филм на Джоузеф Косински във Формула XNUMX с Брад Пит.

Сътрудничеството между Tata Play Binge и Apple TV+ е настроено да предефинира стрийминг пейзажа в Индия, предлагайки по-широка гама от избор на съдържание за зрителите в страната.

Nippon TV разкрива нови формати на MIPCOM Rights Market

Nippon TV, японският създател на популярни формати като „Shark Tank“, е готов да пусне четири нови обекта на предстоящия пазар за права на MIPCOM във Франция. Тези свойства включват скриптиран формат, наречен „Най-великият учител“, където учителка се връща назад във времето, за да разкрие мистерията кой я е бутнал от покрива.

Два несценаризирани формата също ще бъдат разкрити, включително „Заподозрени на снимачната площадка“, комбинация от сценарийна криминална драма и несценаризирана разследваща битка, и „5 приятели, 5 услуги!“, базирано в студио игри, където приятели се състезават да спечелят за своята знаменитост приятели.

Освен това Nippon TV ще представи аниме заглавие, наречено „The Apothecary Diaries“, което е адаптация на популярна мистериозна поредица от този период с над 24 милиона продадени копия.

Нишияма Микико, изпълнителен вицепрезидент на глобалния бизнес в Nippon TV, изрази ангажимента на компанията да засили своите производствени и дистрибуторски възможности. Nippon TV има за цел да произвежда оригинални програми и да изследва адаптации на сериали на международните пазари чрез партньорства и пилотни версии, произведени и излъчвани в Япония.

Тези нови формати от Nippon TV обещават да донесат уникално и ангажиращо съдържание на публиката както в Япония, така и по света.

Black Mandala придобива световни права за продажба на „What Lurks Beneath“

Black Mandala, специалист по жанрови филми, базиран в Нова Зеландия, си осигури права за световни продажби на екшън трилъра на ужасите „What Lurks Beneath“. Режисиран от Джейми Бейли, филмът се фокусира върху екипажа на военноморска подводница на ръба на ядрен конфликт и Трета световна война. Когато се появява мистериозна гола жена, настанена без билет, напрежението нараства, тъй като те подозират, че тя може да е руски проникнал агент. Скоро обаче откриват, че тя е нещо много по-опасно.

Актьорският състав на „What Lurks Beneath“ включва Саймън Филипс, Райън Гисен, Майкъл Суотън, Ник Бискупек и новодошлия Дела Райли. Филмът имаше своята световна премиера на фестивала за фантастично кино Buffalo Dreams в щата Ню Йорк.

Продуциран от Mem Ferda от FilmCore и изпълнителен продуцент от Ken Bressers от Dystopian Films в сътрудничество с Bailey's Into Frame Films, „What Lurks Beneath“ предлага вълнуващо и интензивно кинематографично изживяване за ентусиастите на жанровия филм.

Алън Кар е домакин на BBC Quiz Show „Picture Slam“

Съдия на „RuPaul's Drag Race UK“ и водещ на „Interior Design Masters Presenter“ Алън Кар поема ролята на водещ на викторината на BBC „Picture Slam“. Във всеки кръг три отбора, състоящи се от двама състезатели, се представят с табло, пълно с картинки от различни теми. Отборите трябва правилно да идентифицират снимките спрямо часовника. Изчистването на пълна дъска с правилни отговори води до паричен бонус за отбора.

Отборът финалист ще има шанс да спечели награда от £10,000 12,500 ($XNUMX XNUMX), ако успее да назове правилно всички снимки. “Picture Slam” предлага вълнуващ и бърз формат на викторина за зрителите, за да тестват знанията си и да се състезават за значителна парична награда.

