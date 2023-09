Уебсайтът на Apple Store става офлайн преди пускането на iPhone 15

Уебсайтът на Apple Store временно излезе офлайн във вторник сутринта, само часове преди дългоочакваното пускане на iPhone 15. На целевата страница се появи съобщение, че уебсайтът е в процес на актуализации и призова посетителите да проверят отново скоро. Синьо-сиво анимирано лого на Apple, също свързано със събитието за стартиране на iPhone 15, беше показано заедно с работеща връзка към потока на живо.

Изпълнителният директор на Apple Тим Кук е готов да представи най-новата версия на водещия продукт на компанията в 1:15 ET от театъра на Стив Джобс в Apple Park. Остава неясно дали сривът на уебсайта е резултат от огромен интерес към iPhone XNUMX или Apple прави промени в своя онлайн пазар.

IPhone 15 се очаква да бъде пуснат на пазара на 22 септември, като три модела ще бъдат налични на различни цени. Стандартната версия ще започне от $799, докато опцията Pro Max ще бъде на цена от $1,099. Една забележителна промяна в iPhone 15 е приемането на USB-C стандартен порт за зареждане, както е наложено от Европейския съюз. Този ход бележи отклонение от собствения Lightning порт за зареждане на Apple.

Слуховете около iPhone 15 включват въвеждането на „Бутон за действие“, който ще предостави на потребителите бърз достъп до различни функции и настройки, без да отключват устройството или да навигират през приложения. Въпреки че подробностите са оскъдни, експертите смятат, че този бутон може да разграничи iPhone 15 Pro от предишните модели.

Apple обикновено представя нов продукт през есента, а iPhone 14 беше пуснат през септември миналата година. Акциите на компанията, които наскоро достигнаха рекордна пазарна капитализация от $3 трилиона, претърпяха лек спад по време на ранната сутрешна търговия във вторник.

Източници: The New York Post, MacRumors, The Associated Press