Революционно откритие хвърля светлина върху природата на Be Stars

Учени от университета в Лийдс направиха новаторско откритие, което би могло напълно да промени нашето разбиране за Be звездите, някои от най-значимите и често срещани звезди във Вселената. Предишни предположения гласяха, че Be звездите съществуват главно в двойни звездни системи, но нови доказателства сочат, че те всъщност може да са част от тройни звездни системи.

Водени от д.ф.н. студент Джонатан Дод и професор Рене Оудмайер, изследователите са използвали данни от сателита Gaia на Европейската космическа агенция, за да анализират движението на тези звезди по нощното небе. Техните наблюдения показват, че Be звездите имат по-нисък процент спътници от очакваното, което първоначално повдига въпроси относно тяхното формиране.

По-нататъшно изследване обаче разкрива, че при по-големи разстояния скоростта на придружаващите звезди е сходна между Be звездите и другите B звезди. Това накара изследователите да заключат, че трета звезда често присъства в тези системи, което кара звездата спътник да се приближи до звездата Be. Тази близка близост позволява прехвърлянето на маса от една звезда към друга, което води до образуването на отличителния Be звезден диск.

Това откритие оспорва предишния консенсус, че дисковете около Be звездите са причинени единствено от бързото въртене на самите звезди. Отчитайки влиянието на тройните звездни системи, учените задълбочиха нашето разбиране за формирането и еволюцията на тези интригуващи обекти.

„Фактът, че не ги виждаме, може да се дължи на това, че сега са твърде слаби, за да бъдат открити“, казва главният изследовател проф. Оудмайер, предполагайки, че тези звезди-спътници може да са станали по-малки и по-бледи, след като са били лишени от масата си от „вампира“. Бъди звезда.

Това изследване хвърля нова светлина върху сложната динамика на Be звездите и подчертава необходимостта от по-нататъшно изследване на множество звездни системи. Разширявайки познанията си за тези масивни звезди, ние получаваме ценна представа за по-широките процеси на звездната еволюция.

FAQ

Какво представляват Be звездите?

Be звездите са подмножество от B звезди, които се характеризират с наличието на околозвезден диск, направен от газообразен материал. Тези дискове приличат на пръстените на Сатурн в нашата собствена слънчева система.

Какво е значението на това откритие?

Откритието, че Be звездите може да съществуват в тройни звездни системи, предизвиква предишни предположения за тяхното формиране и еволюция. Той предоставя ценна представа за сложната динамика на тези обекти и задълбочава разбирането ни за звездната еволюция като цяло.

Как е направено това откритие?

Изследователите са анализирали данни от спътника Gaia на Европейската космическа агенция, който проследява движението на звездите по нощното небе. Наблюдавайки движението на Be звездите, те са успели да направят извод за наличието на трета звезда в много случаи, което влияе върху формирането на Be звездния диск.

Какви последици има това за бъдещи изследвания?

Това откритие отваря нови пътища за изследване на природата на Be звездите и ролята на множество звездни системи в тяхното формиране. Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере напълно динамиката на тези системи и процесите, включени в преноса на маса между звездите.