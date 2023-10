By

Законите за запазване са основни принципи във физиката, които описват запазването на определени количества или свойства в изолирани физически системи във времето. Тези закони, които включват запазването на маса-енергия, импулс и електрически заряд, са от решаващо значение за разбирането на поведението на Вселената. Те определят процесите, които могат или не могат да протичат в природата. Например, запазването на импулса разкрива, че сумата от всички импулси остава постоянна в затворена система преди и след събитие, като например сблъсък.

Докато законите за запазване са добре установени в класическата механика, те стават по-интригуващи в сферата на квантовата механика. В квантовата механика теоремите за запазване се извличат от принципи като симетрията на физическите системи, за разлика от класическата механика, където те се приемат от самото начало.

В ново проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, изследователите разработиха мисловен експеримент за по-нататъшно изследване на законите за запазване в квантовата механика. Мисловни експерименти, хипотетични сценарии, използвани за изследване на последствията от теории и принципи, предоставят нови прозрения за природата на квантовата механика.

Мисловният експеримент, създаден от изследователите, включва два героя, Алис и Боб, седнали на столове с колела, обърнати едно към друго. Когато се натискат, те се движат в противоположни посоки с еднаква скорост, което води до постоянна сума от скорости, равна на нула. Това демонстрира запазването на импулса в квантовата сфера.

Значението на този мисловен експеримент се простира отвъд неговия специфичен сценарий. Той илюстрира универсалната приложимост на законите за опазване, обхващащи сценарии с различни маси, първоначално движение и сложни взаимодействия. Законите за опазване възникват от симетриите, открити в природата, и тяхната предсказуемост е валидна независимо от специфичните детайли на взаимодействията.

В квантовата механика обаче традиционните закони за опазване са изправени пред предизвикателства. Измерването на специфично количество в квантова система смущава системата, като фундаментално променя нейната последваща еволюция. За да преодолеят това предизвикателство, изследователите са проектирали експериментална настройка, която включва подготовка на квантова система в специфично първоначално състояние и измерване на запазено количество веднага след подготовката. След това те позволиха на системата да се развие без никакви измервания, разкривайки, че запазването на ъгловия импулс продължава дори в отделни случаи.

Това изследване допринася за по-задълбочено разбиране на основните принципи на квантовата механика и законите за запазване, които управляват поведението на квантовите системи. Като изследват тези закони чрез мисловни експерименти и новаторски експериментални настройки, учените могат да продължат да разкриват мистериите на квантовата сфера.

Източници:

– Заглавие: Законите за запазване в квантовата механика, обяснени в експерименти

Източник: Сборник на Националната академия на науките

Автори: Джордж Захария, Маркус С. Киршнер, Санду Попеску

Дата: Ноември 2020