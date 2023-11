Тийнейджърски галактики: Разкриване на химията на космическото юношество

By

Скорошно проучване, проведено от астрофизици от Северозападния университет, използващо данни от космическия телескоп Джеймс Уеб (JWST) на НАСА, хвърля светлина върху химичния състав на „тийнейджърските галактики“. Тези галактики, които са се образували приблизително два до три милиарда години след Големия взрив, са били разкрити като необичайно горещи и съдържат неочаквани елементи като никел, които са изключително трудни за наблюдение.

Констатациите от това проучване, което ще бъде публикувано в The Astrophysical Journal Letters, са част от текущото проучване на Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA). Водени от Алисън Стром от Северозападния университет, изследователите имат за цел да разберат как галактиките са еволюирали в хода на космическата история.

Стром сравнява тийнейджърските галактики с човешките тийнейджъри, заявявайки, че и двете преминават през скокове на растеж и се променят по време на формиращите си години. Чрез изучаване на химическата ДНК на тези галактики по време на тяхната юношеска фаза, изследователите получават представа за това как са израснали и как ще продължат да се развиват. Проучването на CECILIA се фокусира върху наблюдението на спектрите на далечни галактики, изследвайки количеството светлина при различни дължини на вълната. Тази информация разкрива ключовите елементи, присъстващи в галактиките, помагайки на астрофизиците да разберат минали и бъдещи галактически дейности.

Проучването, проведено от Strom и нейните сътрудници, включва използване на JWST за наблюдение на 33 далечни тийнейджърски галактики непрекъснато в продължение на 30 часа. След това те комбинираха спектри от 23 от тези галактики, за да създадат комбинирано изображение, осигуряващо по-дълбоко и по-подробно разбиране, отколкото всеки наземен телескоп може да предложи. Полученият спектър донесе някои изненади, включително наличието на никел, елемент, който е труден за наблюдение поради неговата рядкост.

Освен това проучването разкри, че тийнейджърските галактики имат по-високи температури в сравнение с техните по-зрели колеги. Това показва, че галактиките са били значително различни и са имали уникални условия по време на юношеството си. Стром подчертава присъщата връзка между температурата и химията на галактиките, което предполага, че наблюдаваните разлики са проява на различната химическа ДНК на галактиките.

Това изследване допринася за разбирането ни за еволюцията на звездите, предоставяйки представа за това как галактиките растат и се променят с течение на времето. Чрез изучаване на тийнейджърски галактики учените се надяват да разкрият процесите, които оформят галактиките като нашия Млечен път и да определят защо някои изглеждат „червени и мъртви“, докато други продължават да формират звезди.

Въпроси и Отговори

Какво представлява проучването CECILIA?

Проучването CECILIA е програма, която използва космическия телескоп James Webb на НАСА за изследване на химията на далечни галактики. Анализирайки спектрите на тези галактики, изследователите придобиват представа за техния химически състав и как са се развили с течение на времето.

Какво е значението на изучаването на тийнейджърските галактики?

Тийнейджърските галактики представляват решаваща фаза в галактическата еволюция, където се случва значителен растеж и промяна. Чрез изучаване на химическата ДНК на тези галактики, астрофизиците могат да разберат по-добре процесите, които оформят галактиките и как се различават една от друга.

Защо присъствието на никел в тийнейджърските галактики е изненадващо?

Никелът е рядък елемент, който е предизвикателство за наблюдение. Неговото присъствие в тийнейджърските галактики предполага уникални условия или характеристики в тези галактики, хвърляйки светлина върху поведението и процесите на звездите в галактическата среда.

Защо тийнейджърските галактики са по-горещи в сравнение с по-зрелите галактики?

По-високите температури, наблюдавани в тийнейджърските галактики, предоставят допълнителни доказателства за тяхната отделна химическа ДНК. Температурата и химията на газа в галактиките са неразривно свързани, показвайки различните условия и среда, преживявани по време на тяхното юношество.