Небесно високо замърсяване: Следи от космически боклук открити в стратосферата на Земята

By

Учени, анализиращи данни, събрани от изследователски самолет в стратосферата, направиха изненадващо откритие - малки парчета метал и екзотични елементи от изхвърлен космически кораб. Изследването, проведено от Националната администрация за океанска атмосфера (NOAA), заедно с университета Purdue и университета в Лийдс, установи, че алуминий и други метали са вградени в приблизително 10% от частиците в стратосферата. Сред най-неочакваните елементи бяха ниобий и хафний, които са редки елементи, които обикновено не се срещат в този регион на атмосферата. Мистерията на техния произход беше разрешена, когато елементите бяха проследени до сателити и ракетни ускорители, които ги използват в топлоустойчиви сплави с висока производителност.

Изследването използва специализиран инструмент, наречен PALMS (анализ на частици чрез лазерна спектрометрия), инсталиран на изследователски самолет за събиране и химически анализ на отделни частици въздух. Изследването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, имаше за цел да изследва аерозолни частици в стратосферата. Стратосферата, вторият слой на земната атмосфера, е дом на озоновия слой, който предпазва планетата от вредната ултравиолетова светлина.

Въпреки че количеството замърсяване от космически боклук може да изглежда малко, с над 5,000 сателита, изстреляни през последните пет години и очакванията повечето от тях в крайна сметка да влязат отново в атмосферата, има нужда да се разбере как това ще се отрази на стратосферните аерозоли. OrbitingNow, организация, която проследява обекти в космоса, в момента наблюдава около 8,000 обекта в ниска околоземна орбита, които в крайна сметка ще изгорят в атмосферата.

Това изследване подчертава невижданото въздействие на изследването на космоса върху околната среда на Земята и значението на отговорното изхвърляне на космическите отпадъци. Разбирането как космическият боклук влияе на нашата атмосфера е от решаващо значение както за защитата на нашата планета, така и за устойчивото развитие на космическите технологии.

Източници:

– Метеорологичният канал и NOAA [няма URL]

– Сборници на Националната академия на науките [без URL]