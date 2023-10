Свидетели на грандиозното изригване на гейзера Steamboat в Националния парк Йелоустоун

By

Изригването на Steamboat Geyser в Националния парк Йелоустоун е забележителна гледка, която много посетители се надяват да изпитат. Kathleen Rynkiewicz-Stuby имаше невероятната възможност да стане свидетел на този спектакъл наскоро, когато най-високият активен гейзер в света изригна, изстрелвайки гореща вода и пара до 400 фута във въздуха. Тя засне видео от събитието, което показва спиращ дъха стълб пара, който се изхвърля насила от гейзера, придружен от звук, напомнящ на реактивен двигател.

Steamboat Geyser, разположен в гейзерния басейн Норис, в момента е в най-активния си период, регистриран някога. За разлика от предвидимите изригвания на Old Faithful, изригванията на Steamboat са изключително непредсказуеми, което го прави неуловим феномен, на който да станете свидетели. Въпреки това има признаци, на които посетителите могат да обърнат внимание, за да увеличат шансовете си да видят Steamboat в целия му блясък.

Майк Поланд, геофизик-изследовател и отговорен учен в Обсерваторията на вулкана Йелоустоун, обясни различните фази на типично изригване на параход. Началната фаза, известна като водна фаза, продължава няколко минути и включва изстрелване на вода на височина от 300 до 400 фута. След това гейзерът навлиза в парна фаза, която може да продължи до 24 часа с намаляваща интензивност. Видеото, заснето от Rynkiewicz-Stuby, улавя парната фаза на изригването, което показва, че е заснето малко след приключване на водната фаза.

Всеки гейзер в Йелоустоун има своя уникална индивидуалност и график на изригване. Докато Old Faithful изригва по редовен график, изригванията на Steamboat са напълно произволни. Учените спекулират, че непредсказуемостта на Steamboat може да се дължи на липсата на изолация от заобикалящата го среда, за разлика от гейзерите като Old Faithful или Lone Star Geyser. Въпреки задълбочените изследвания, механизмите зад гейзерните изригвания, включително разликите между хаотични гейзери като Steamboat и предсказуеми като Old Faithful, остават загадка.

Що се отнася до бъдещите изригвания на Steamboat, не е възможно да се предвиди със сигурност. Може да се случи във всеки един момент или да отнеме няколко години преди следващото изригване. За щастие Steamboat в момента преживява по-активен период от когато и да било преди. През 2023 г. гейзерът вече е изригвал седем пъти, отбелязвайки увеличение на активността в сравнение с предходни години. Причините за тези периоди на висока активност обаче остават неизвестни.

Въпреки че учените са провели проучвания, за да разкрият причините за честите изригвания на Steamboat, не са се появили окончателни отговори. Промените във водопроводната система на гейзера и външни фактори като валежи, земетресения и нива на подземните води се считат за потенциални обяснения. Въпреки това са необходими много повече изследвания, за да се разбере напълно сложната динамика на гейзерите.

Въпреки скорошния скок на изригванията, честотата на Steamboat намалява през последните няколко години. Въпреки че имаше 20 изригвания през 2021 г. и 11 през 2022 г., се очаква до края на 2023 г. да има само 10 изригвания. Причините за пика на изригванията през 2019 г. и 2020 г. и последвалия спад остават неясни.

За да увеличат шансовете да станат свидетели на изригване на параход, посетителите трябва да бъдат бдителни за признаци на предстояща дейност. Увеличените незначителни еруптивни събития, с водни изригвания, вариращи от няколко фута до десетки фута, показват, че може да наближава голямо изригване. Въпреки това, тези незначителни изригвания могат да продължат дни или дори седмици, преди да настъпи продължително, значително изригване. Освен това е известно, че по време на големи изригвания Стиймбоут източва близкия извор Цистерна.

Въпреки че няма определен график за изригване на Steamboat, да бъдете на точното място в точното време може да осигури забележително и незабравимо изживяване. Независимо дали човек има достатъчно късмет да стане свидетел на великолепно изригване или трябва да изчака търпеливо следващото, вдъхващата страхопочитание сила на Steamboat Geyser продължава да пленява посетителите на Националния парк Йелоустоун.

Определения:

Гейзери: Гейзерите са горещи извори, които периодично изхвърлят вода и пара във въздуха поради подземна вулканична дейност.

Гейзерите са горещи извори, които периодично изхвърлят вода и пара във въздуха поради подземна вулканична дейност. Гейзер на парахода: Steamboat Geyser е най-високият активен гейзер в света и се намира в Национален парк Йелоустоун.

Steamboat Geyser е най-високият активен гейзер в света и се намира в Национален парк Йелоустоун. Стария верен: Old Faithful е известен и предвидим гейзер в Националния парк Йелоустоун, който изригва приблизително на всеки 90 минути.

Old Faithful е известен и предвидим гейзер в Националния парк Йелоустоун, който изригва приблизително на всеки 90 минути. Обсерватория на вулкана Йелоустоун: Обсерваторията на вулкана Йелоустоун е научноизследователски център, който наблюдава вулканичната и земетръсната активност в Националния парк Йелоустоун.

Източници:

– Не е предоставено