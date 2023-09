SpaceX ще изстреля ракета Falcon 9 със сателити Starlink

SpaceX планира да изстреля ракета Falcon 9 от базата на космическите сили Ванденберг в понеделник, 11 септември, в 11:57 ч. Ракетата ще носи 21 сателита Starlink, които са част от високоскоростната широколентова сателитна интернет услуга на SpaceX.

Ако първоначалното изстрелване се забави, SpaceX има възможности за резервно изстрелване във вторник и сряда. Компанията има за цел да приземи първия етап на ускорителя на ракетата на безпилотния кораб Of Course I Still Love You в Тихия океан, което ще бъде 11-ият полет за този конкретен ускорител.

Пряко уеб предаване на изстрелването ще бъде достъпно в профила на SpaceX в X (бивш Twitter) около пет минути преди излитането.

Starlink е амбициозният проект на SpaceX за създаване на глобална сателитна интернет констелация. Тези малки сателити, тежащи около 260 kg всеки, ще бъдат разположени в ниска околоземна орбита, за да осигурят високоскоростна интернет връзка с ниска латентност по целия свят. С разполагането на 21 допълнителни сателита, SpaceX ще разшири своя флот Starlink, за да подобри нарастващата си широколентова интернет услуга.

Ракетната технология Falcon 9 на SpaceX за многократна употреба позволява рентабилни космически изстрелвания чрез възстановяване и повторно използване на първата степен на ракетата. Компанията е постигнала значителни постижения в кацането и повторния полет на ускорители, демонстрирайки потенциала за намалени разходи за изстрелване и увеличен достъп до космоса.

Източници: SpaceX