SpaceX обявява рано сутринта за изстрелване на ракетата Falcon 9

SpaceX обяви предстоящо изстрелване от базата на космическите сили Ванденберг. Компанията се е насочила към 12:47 сутринта на 21 октомври за изстрелването на ракета Falcon 9 от SLC-4E. Целта на това изстрелване е да се разположат 21 сателита Starlink в ниска околоземна орбита.

В случай, че изстрелването не може да продължи по план, SpaceX е идентифицирала три резервни възможности между 1:23 сутринта и 3 часа сутринта за пренасрочване. Освен това има шест допълнителни резервни възможности, които се предлагат от 11:26 ч. в събота до 2:50 ч. сутринта в неделя.

За тези, които се интересуват, предаване на живо от SpaceX ще бъде достъпно приблизително пет минути преди изстрелването. Това ще предостави на зрителите актуализации в реално време и ще им позволи да станат свидетели на мисията, докато се развива.

Струва си да се отбележи, че бустерът, който ще поддържа тази мисия, е бил използван 15 пъти в предишни изстрелвания. След отделяне на етапа, първият етап на ракетата се очаква да кацне на безпилотния кораб Of Course I Still Love You в Тихия океан. Тази възможност за повторна употреба е важен крайъгълен камък в усилията на SpaceX да намали разходите за изследване на космоса и да го направи по-устойчив.

Що се отнася до локалното въздействие, не се очаква да бъдат чути звукови удари по време на това изстрелване. Това е добра новина за жителите наблизо, тъй като звуковите гърмежи могат да бъдат разрушителни и стряскащи.

Като цяло, това изстрелване рано сутринта от SpaceX представлява още една стъпка напред в продължаващата мисия на компанията да развива и разширява своята глобална сателитна интернет мрежа.

Определения:

– Ракета Falcon 9: двустепенна орбитална ракета-носител, разработена от SpaceX. Той е предназначен за надеждно и безопасно транспортиране на сателити и полезни товари в космоса.

– Сателити Starlink: Съзвездие от малки сателити, разположени от SpaceX с цел осигуряване на глобално широколентово покритие.

– Разбира се, че все още те обичам Droneship: Автономен дрон, използван от SpaceX за кацане и възстановяване на ракетни ускорители в морето.

Източник: SpaceX (не е предоставен URL)