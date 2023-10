Изхвърляне на сателити: нарастваща загриженост за околната среда в космоса

By

Сателитите, които са достигнали края на експлоатационния си живот, поставят дилема за космическите агенции. Настоящите методи за унищожаване на тези космически кораби ги оставят в орбита, издигат ги до гробищни орбити далеч от работещи спътници или ги насочват обратно към Земята за повторно влизане в атмосферата. Въпреки това, скорошно проучване, проведено от изследователи от университета Purdue и NOAA, показа, че повторното навлизане в атмосферата не е без последствия.

Традиционно повторното влизане в атмосферата се счита за надежден метод за обезвреждане на сателити в ниска околоземна орбита (LEO). Тъй като през последните години LEO става все по-натоварен със сателити, този метод на изхвърляне става все по-популярен. Проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, обаче разкрива, че повторното влизане в атмосферата причинява замърсяване на горната част на земната атмосфера с изпарени останки от космически кораби.

Изследователският екип забеляза промяна в състава на йонните облаци, оставени от метеорити, навлизащи в атмосферата. Те откриха, че променящият се химически пръстов отпечатък на тези частици потенциално се дължи на нарастващия брой космически кораби, навлизащи отново в атмосферата. За да потвърдят откритията си, изследователите прикрепиха инструменти към самолетите и проведоха директни измервания на атмосферата на приблизително 12 мили над Аляска и континенталната част на САЩ.

Резултатите от изследването показват значителна концентрация на метали в атмосферата, включително литий, алуминий, мед, олово, магнезий и натрий, които се проследяват отблизо при повторното влизане на сателита. В допълнение, изследователите също така отбелязват, че 10% от аерозолните частици, отговорни за защитата на озоновия слой, съдържат алуминий.

Въпреки че пълното въздействие на тези открития върху околната среда и изменението на климата все още не е ясно, изследователите смятат, че то подчертава значителното въздействие на човешкия космически полет върху планетата. Разбирането на последиците от повишените концентрации на метали в атмосферата е от решаващо значение за оценка на потенциалните рискове както за озоновия слой, така и за живота на земната повърхност. Ще са необходими допълнителни проучвания, за да се разберат напълно последиците от методите за обезвреждане на сателити върху околната среда и да се определи дали трябва да се проучат алтернативни стратегии за смекчаване на замърсяването на земната атмосфера.

Източници:

– Заглавие: Методи за обезвреждане на сателити и тяхното въздействие върху земната атмосфера

– Източник: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Определение: Ниската околоземна орбита (LEO) е област от космоса в рамките на приблизително 2000 километра от земната повърхност, където се намират повечето спътници и Международната космическа станция.

– Определение: Повторното влизане в атмосферата е процесът, при който космически кораб или сателит навлиза в земната атмосфера, след като е завършил мисията си или е достигнал края на експлоатационния си живот.