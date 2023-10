Звуците под краката ни: стабилността на скала, разкрита чрез акустични модели

By

Изследователи от Масачузетския технологичен институт са открили, че звуците, излъчвани от скалите, могат да предоставят ценна информация за тяхната стабилност. Подлагайки скалите на различни налягания в лабораторията, екипът установи, че различни акустични модели или „пръстови отпечатъци“ се появяват на различна дълбочина и сила. Например, проби от мрамор издават ниски „бумове“ при ниски налягания, докато по-високите налягания водят до по-високи пукания. Тези акустични модели могат да помогнат на учените да идентифицират нестабилни региони под повърхността на Земята, които може да са склонни към земетресения или изригвания. Проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, също има потенциални приложения в геотермалните сондажи, където разбирането на поведението на скалите е от решаващо значение.

Земната кора често се сравнява с кожата на ябълка с различни нива на здравина и стабилност. Скалите близо до повърхността са крехки и лесно се счупват, докато скалите на по-големи дълбочини могат да текат поради огромен натиск и топлина. Разбирането на „прехода от крехко към пластично“, при което скалите проявяват свойства както на крехкост, така и на пластичност, е важно за изучаване на здравината на литосферата на Земята и прогнозиране на земетресения. Чрез изследване на микроскопични дефекти в скалите, като пукнатини, пукнатини и пори, изследователите се надяват да получат представа за този преход.

Ултразвукът беше използван за картографиране на микроскопични несъвършенства в скалите чрез изпращане на звукови вълни през тях, които отскачаха и отразяваха дефектите по специфични начини. Този подход предостави ценна информация за моделите на дефекти в скалите. При експериментите цилиндри от мрамор от Карара, същият материал, използван за Давид на Микеланджело, бяха подложени на екстремен натиск. Ултразвуковите импулси бяха изпратени през пробите и получените акустични модели бяха записани. Изследователите открили, че тези акустични модели се променят в зависимост от натиска, приложен към скалите.

Този иновативен метод за изучаване на скали чрез акустика може да помогне на геолозите да разберат по-добре поведението на скалите при различни дълбочини и налягания. Има потенциала да подобри способността ни да предсказваме земетресения и изригвания, както и да подпомогне усилията за геотермално сондиране. По-нататъшните изследвания в тази област биха могли да осигурят ценна представа за фундаменталната наука за стабилността на скалите и да допринесат за превръщането на света в по-добро място.

Източници:

– Оригинална статия от Дженифър Чу, News Office на MIT