Нови прозрения за формирането на планетата от наблюденията на ALMA

Скорошни наблюдения от голямата милиметрова/субмилиметрова решетка Atacama (ALMA) предоставиха нови прозрения за ранните етапи на формирането на планетата. Изображенията, заснети от ALMA, показват млада звезда и диск без никакви издайнически пропуски, повдигайки въпроса дали това е моментът, в който планетите започват да се формират.

Звездите се образуват в гигантски молекулярни облаци, където младите протозвезди започват да се въртят и образуват протопланетни дискове, съставени от газ и прах. Тези дискове са родните места на планетите, като материята се струпва, за да образува протопланети и планетезимали. Телескопи като ALMA могат да открият разширяващите се ленти, създадени от тези формиращи се планети в протопланетните дискове.

ALMA е проектиран да преодолее предизвикателствата при изобразяването на тези дискове, които са покрити с прах, който блокира по-голямата част от светлината. Със способността си да открива милиметрови и субмилиметрови дължини на вълните, ALMA може да улови слабите сигнали, идващи от тези дискове. През годините ALMA засне множество протопланетни дискове с празнини в дисковете, показващи наличието на формиращи се планети.

Неотдавнашното проучване се фокусира върху протозвезда, наречена DG Taurus, която е само на около един милион години. Дискът, заобикалящ DG Taurus, е гладък и няма забележими подструктури като пръстени или празнини. Това предполага, че все още не са се образували планети, предоставяйки уникална възможност за изследване на първоначалните условия за формиране на планети.

Едно от ключовите заключения от изследването е промяната в размера и разпределението на праха на около 40 до 45 астрономически единици (AU) от звездата. Тази промяна може да се дължи на наличието на снежната линия на въглеродния окис, отвъд която размерът на праха се увеличава. Смята се, че замразените молекули на въглероден оксид (CO) са „по-лепкави“ от молекулите на въглероден диоксид (CO2) вътре в линията на замръзване на CO, което води до образуването на сложни органични молекули (COM) отвъд тази линия.

COM играят решаваща роля в сложната химия, необходима за живота, въпреки че тяхната специфична роля в развитието на базирани на въглерод форми на живот като Земята все още се обсъжда. Откриването на COM отвъд линията 40-45 AU в много млад диск отваря нови възможности за разбиране на формирането и еволюцията на планетите.

Чрез изучаване на гладки дискове като този около DG Taurus, учените могат да получат ценна представа за това как в крайна сметка се формират планетите и разнообразието от планетарни системи. Продължаващите наблюдения на ALMA върху протопланетните дискове ще допринесат за нашето разбиране за формирането на планетата и условията, необходими за появата на живот.

