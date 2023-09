Хората водят до загуба на множество клони в Дървото на живота, установи проучване

By

Ново проучване предупреждава за заплахата от шесто масово изчезване, причинено от човешка дейност, заявявайки, че хората са причина за загубата на цели клони на „Дървото на живота“. Изследването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, е уникално, защото изследва изчезването на цели родове, а не само на отделни видове.

Изследователите се фокусираха върху видовете гръбначни животни (с изключение на рибите) и установиха, че от изследваните 5,400 рода 73 са изчезнали през последните 500 години, като повечето от тях са изчезнали през последните два века. Този процент на изчезване е много по-висок от това, което би се очаквало въз основа на оценки от вкаменелостите.

Човешки дейности като унищожаване на местообитания, прекомерен риболов и лов са идентифицирани като основната причина за тази криза на изчезване. Загубата на един род може да има далечни последици за цяла екосистема. Съавторът на изследването, Херардо Себалос, подчертава неотложността на ситуацията, заявявайки: „Нашето безпокойство е, че... губим неща толкова бързо, че за нас това е сигнал за колапса на цивилизацията.“

Въпреки че всички експерти са съгласни, че сегашният темп на изчезване е тревожен, дали това представлява шесто масово изчезване е въпрос на дебат. Учените определят масовото изчезване като загубата на 75% от видовете за кратък период от време. Според Робърт Коуи, биолог от Хавайския университет, използвайки това определение, шесто масово измиране все още не е настъпило.

Въпреки това констатациите на проучването за изгубени цели клони на Дървото на живота подчертават сериозността на ситуацията. Това проучване демонстрира спешната необходимост от действия за запазване на биоразнообразието и защита на бъдещето на човечеството.

