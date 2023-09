Хората водят до загуба на цели клони на Дървото на живота, предупреждава ново проучване

By

Скорошно проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), разкри, че хората причиняват изчезването на цели клонове на „Дървото на живота“, което поражда опасения за потенциално шесто масово изчезване. Проучването, проведено от изследователи от Националния автономен университет на Мексико, се фокусира върху изчезването на цели родове, които са класификации между видове и семейства.

За разлика от предишни проучвания, които изследваха само загубата на отделни видове, това изследване анализира изчезването на цели родове. Това е значителен принос, защото осигурява по-задълбочено разбиране на текущите нива на изчезване. Професор Херардо Себалос, един от съавторите на изследването, подчертава, че кризата с изчезването е еднакво тежка като кризата с изменението на климата, но често се пренебрегва.

Чрез изследване на данни от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), изследователите установиха, че 73 рода са изчезнали през последните 500 години, като по-голямата част от изчезванията са настъпили през последните два века. Това е тревожно, тъй като въз основа на предишни темпове на изчезване, само два рода трябва да са били изгубени в същия период от време.

Проучването приписва човешки дейности като унищожаване на местообитания, прекомерен риболов и лов като основни причини за тези изчезвания. Загубата дори на един единствен род може да има далечни последици за екосистемите. Изследователите смятат, че са необходими спешни действия, за да се предотврати по-нататъшна загуба и колапс на цивилизации.

Въпреки че има консенсус сред експертите, че сегашният темп на изчезване е тревожен, дали той отговаря на критериите за шесто масово изчезване остава тема на дебат. Масовото изчезване се определя като загуба на 75% от видовете за кратък период от време. Въпреки това, ако настоящите темпове на изчезване се запазят или се увеличат, вероятно ще настъпи масово изчезване.

Авторите на изследването подчертават необходимостта да се даде приоритет на защитата и възстановяването на естествените местообитания, за да се предотврати по-нататъшно изчезване. Те вярват, че все още е възможно да се спасят много родове, ако се предприемат незабавни действия.

Източници: Сборник на Националната академия на науките (PNAS)

Определения:

Родове: В класификацията на живите същества родът е ранг между вид и семейство.

Видове: Група организми, които споделят сходни характеристики и могат да се възпроизвеждат, за да създадат плодородно потомство.

Масово изчезване: Бърза загуба на значителен процент от видовете за кратък период от време, което води до големи екологични и еволюционни промени.

Дървото на живота: Метафорично представяне на взаимоотношенията между различни видове, проследяващо тяхната еволюционна история до общ прародител.