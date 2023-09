Учените откриват химическия механизъм на покрити със силициев диоксид нанодиаманти за квантово изчисление и биомаркиране

Изследователи от Държавния университет в Сан Хосе (SJSU) откриха механизма на свързване, отговорен за образуването на еднакви черупки от силициев диоксид върху нанодиамантите. Екипът използва мощни рентгенови лъчи, генерирани от Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) в SLAC National Accelerator Laboratory, за да изследва наноматериалите. Резултатите, публикувани в списанието ACS Nanoscience Au, предоставят решаваща представа за химията, участваща в създаването на покрити със силициев диоксид нанодиаманти.

Нанодиамантите са ултрамалки синтетични диаманти със забележителни свойства. Въпреки малкия си размер, нанодиамантите имат перфектни въглеродни решетки и могат да реагират на магнитни полета, електрически полета и светлина при стайна температура. Тези уникални характеристики правят нанодиамантите подходящи за различни приложения, включително квантово изчисление и биомаркиране на клетки.

За да подобрят функционалността на нанодиамантите, изследователите са се обърнали към покриване на диамантените частици със силициев диоксид. Силициевият диоксид не само осигурява гладка и защитна обвивка за нанодиамантите, но също така позволява модификация на повърхността. Чрез добавяне на специфични маркери към покритието от силициев диоксид учените могат да насочат нанодиамантите към конкретни клетки или места. Този контрол върху движението на нанодиамантите има значителни последици за приложенията в биомедицината и биотехнологиите.

Повече от десетилетие учените са озадачени от механизма зад образуването на силициевото покритие върху нанодиамантите. Изследователите от SJSU откриха, че алкохолните химични групи на повърхността на нанодиаманта играят решаваща роля в улесняването на растежа на силициевите черупки. Те откриха, че въвеждането на амониев хидроксид с етанол по време на процеса на покриване води до производството на тези алкохолни групи.

За да изследват повърхностите, скрити под силициевото покритие, изследователите от SJSU са използвали рентгенови съоръжения на SSRL. Те използваха сензор за преходен ръб, свръхчувствителен термометър, за да открият температурните промени и да ги преобразуват в рентгенова енергия. Чрез рентгенова абсорбционна спектроскопия (XAS) екипът изследва повърхностите на нанодиамантите и измерва дебелината на силициевото покритие в нанометрова скала. Резултатите демонстрираха ефективността на XAS за изследване на потопени материали като нанодиаманти.

Знанията, получени от разбирането на механизма на свързване на покрити със силициев диоксид нанодиаманти, отварят нови пътища за изследователите. Ейбрахам Уолкот, главният изследовател на изследването, планира да проучи използването на други материали, като титанов и цинков оксид, за покриване на нанодиаманти. Тези алтернативни покрития биха могли допълнително да разширят приложенията на нанодиамантите в квантовото наблюдение и биологичното етикетиране.

Констатациите от това изследване предоставят ценна представа за химията на нанодиамантените покрития и предлагат възможности за оптимизиране на обвивката от силициев диоксид и изследване на други материали за покритие. С по-добро разбиране на химическия механизъм зад нанодиамантите, покрити със силициев диоксид, изследователите могат да продължат да отключват потенциала на тези малки диаманти за квантови изчисления и приложения за биомаркиране.

