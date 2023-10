Нова техника комбинира методи за изобразяване за визуализиране на вътреклетъчни процеси

By

Екип от изследователи, ръководен от Питър Далберг от Националната ускорителна лаборатория SLAC, разработва техника, която съчетава методите за изобразяване на криогенна електронна томография (крио-ЕТ) и флуоресцентна микроскопия със супер разделителна способност, за да визуализира вътреклетъчните процеси с висока детайлност. Dahlberg има за цел да обедини предимствата на двете техники, позволявайки идентифицирането на специфични биомолекули и цялостен поглед върху техния клетъчен контекст.

Флуоресцентната микроскопия със супер разделителна способност е ефективна при проследяване на отделни молекули, но й липсва информация за околната клетъчна среда. Cryo-ET, от друга страна, предоставя изображения с висока разделителна способност на клетки, но не може да определи и проследи отделни молекули. Техниката на Dahlberg, наречена „суперразрешена криогенна корелативна светлинна и електронна томография“, адресира това ограничение чрез наслагване на изображения, получени чрез двата метода, за да осигури ясна визуализация на целевата молекула и нейната среда.

Комбинирането на тези техники обаче изисква значителна оптимизация и модификации на микроскопа. Далберг и неговият екип работят върху подобряването на фокусирана система за смилане на йонен лъч с прикрепен сканиращ електронен микроскоп (FIB-SEM), за да преодолеят предизвикателства като бързо замразяване на клетки върху малка решетка и осигуряване на съвместимост на двата метода за изобразяване.

За да постигне това, Dahlberg модифицира FIB-SEM чрез добавяне на оптичен микроскоп. Тази модификация позволява събирането на данни от флуоресцентна микроскопия, без да се налага да местите решетката, като по този начин минимизирате потенциалните щети и замърсяване.

Екипът вече е използвал тази техника, за да изследва поведението на протеини в бактериалните клетки на Caulobacter crescentus, които претърпяват асиметрично делене. Резултатите предоставиха ценна представа за вътреклетъчните процеси и имат потенциала да хвърлят светлина върху подобни механизми в човешките клетки.

Далберг и неговият екип са развълнувани да използват напълно модифицирания микроскоп и да продължат да усъвършенстват техниката. Чрез комбиниране на cryo-ET и флуоресцентна микроскопия със супер разделителна способност те се стремят да разгадаят мистериите на молекулярните машини, които управляват фундаменталните клетъчни процеси.

Източник: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117