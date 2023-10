Въздействието на космическия кораб върху атмосферния състав на Земята

By

Скорошно проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, разкри, че сателитите и космическите кораби замърсяват земната атмосфера с големи количества метали. Това замърсяване се случва в стратосферата, регион, който съдържа голяма концентрация на озон.

Изследователският екип, ръководен от Dan Cziczo от университета Purdue, събра данни чрез летене на самолети на височина от близо 12 мили. Това им позволи да заснемат точни измервания без никакво замърсяване от самолетни изпарения. Проучването открива, че метали като литий, мед, алуминий и олово, които обикновено се срещат в космически кораби, надминават нивата на естествения космически прах.

Освен това екипът установи, че почти 10 процента от частиците на сярна киселина, които са от съществено значение за защитата на озоновия слой, са замърсени с изпарени остатъци от космически кораби. Наличието на уникални елементи като ниобий показва използването на топлинни щитове в ракетите. Тези доказателства сочат замърсяването, идващо от космически кораби, а не от метеорити, които са останали непроменени от векове.

Екологичното въздействие на това замърсяване все още не е напълно разбрано. Въпреки това, предвид прогнозираното увеличение на броя на сателитите в орбита, ситуацията може да се влоши. Изчислено е, че до 50,000 г. ще има допълнителни 2030 50 сателита, като водещи са компании като SpaceX и Amazon. Този бърз растеж в космическата индустрия означава, че до XNUMX процента от аерозолните частици в стратосферата биха могли евентуално да съдържат метали от повторно навлизане в космически кораби.

Тези констатации пораждат опасения за екологичните последици от разширяването на космическата индустрия. Натрупването на космически отпадъци и освобождаването на произведени от човека материали в стратосферата налагат по-нататъшно изследване. Тъй като продължаваме да разчитаме в голяма степен на сателити и космически кораби, става изключително важно да се разработят устойчиви практики, които минимизират отрицателното въздействие върху нашата атмосфера.

Източник: Сборник на Националната академия на науките