Нов метод, разработен за изследване на ядрени реакции на краткотрайни изотопи, участващи в звездни експлозии

Изследователите са разработили нова техника за изследване на ядрени реакции, които задвижват звездни експлозии. Този метод включва използването на камера за прожектиране на активно време на целта (AT-TPC), комбинирана с магнитен спектрометър. Изследването, публикувано в Physical Review Letters, има за цел да изследва краткотрайни ядра, които са трудни за изследване в лабораторията.

AT-TPC е в състояние да открива и идентифицира частици чрез проследяване на техните пътища, докато се движат през пълно с газ пространство. От друга страна, магнитният спектрометър събира и идентифицира частици, които излизат от тази пълна с газ зона. Използвайки този иновативен подход, учените успяха да измерят важна реакция, включваща обмен на неутрон от деутериева цел с протон от радиоактивен снаряд, в този случай кислород-14.

Тази специфична реакция е сравнима с процеса на улавяне на електрони, който се случва при експлозии на масивни звезди. Разбирането на тези явления е от решаващо значение за изследователите, за да получат представа за това как те оформят Вселената и допринасят за формирането на елементи, открити на Земята.

Успехът на това първоначално измерване отваря възможности за бъдещи изследвания на краткотрайни изотопи, които са от съществено значение за разбирането на астрономически събития. Реакциите, които могат да бъдат изследвани с помощта на тази техника, оказват значително влияние върху еволюцията на експлодиращите звезди и елементите, които генерират. Бъдещите изследвания ще се занимават с един от фундаменталните въпроси в ядрената физика: произхода на елементите.

Комбинацията от техниката Active Target с магнитен спектрометър позволява на изследователите да изследват радиоактивни ядра и да моделират тяхното поведение в звездна среда. В Националната свръхпроводяща циклотронна лаборатория (сега Съоръжението за редки изотопни лъчи) екипът използва AT-TPC, съчетан с магнитния спектрометър S800, за да измери реакция на обмен на заряд между радиоактивен кислород-14 лъч и деутериева цел.

Този тип измерване стана възможно благодарение на високата осветеност и чувствителност на техниката Active Target, при която целевият материал (в този случай деутериев газ) също действа като детекторна среда. AT-TPC беше пълен с деутериев газ и лъчът радиоактивен кислород-14 беше генериран от Coupled Cyclotron Facility и инжектиран в камерата. Двата нискоенергийни протона в резултат на реакцията бяха открити въз основа на техните следи, докато азотът-14, който избяга от целевия обем, беше открит от спектрометъра S800.

Преди това такива измервания не бяха осъществими поради изключително ниските енергии на протоните след реакцията, което правеше тяхното наблюдение предизвикателно при използване на твърда мишена. Но с AT-TPC изследователите вече могат да изследват тази реакция върху други краткотрайни изотопи, налични в Съоръжението за лъчи на редки изотопи.

Проучването е проведено в сътрудничество с учени от Мичиганския държавен университет, Университета на Сантяго в Испания, Университета на Майнц в Германия, Националната лаборатория Аргон и Националната лаборатория Оук Ридж.

Източник: S. Giraud et al, β+ Gamow-Teller Strengths from Unstable O14 via (d,He2) Reaction in Inverse Kinematics, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [Министерство на енергетиката на САЩ]

Източник:

Министерството на енергетиката на САЩ. „Изследователите разработват нов метод за изследване на ядрени реакции върху краткотрайни изотопи, участващи в експлозии на звезди.“ Phys.org, 12 октомври 2023 г.