Учени картографират ранна зрителна система на малка паразитна оса

Невролозите от института Flatiron в Ню Йорк успешно са начертали ранната зрителна система на микроскопична паразитна оса. Използвайки усъвършенствани техники за изобразяване, изследователите реконструираха цялата система - от очите на осата до невроните в мозъка й - на синаптично ниво, което прави първия път, когато такава система е напълно реконструирана от един екземпляр.

Въпреки малкия си размер, осата проявява сложно поведение като летене, което подчертава забележителната сложност на нейния малък мозък. Невролозите, участващи в изследването, бяха изумени от нивото на сложност, присъстващо в такъв малък мозък. Те откриха, че мозъкът на осите е подобен на по-големите мозъци, но по-прост и по-малък.

Изследователите вярват, че изучаването на мозъците на насекомите може да даде ценна представа за работата на по-големите мозъци, включително човешкия мозък. Като разбират принципите зад невронните вериги при насекомите, учените могат да приложат това знание за усъвършенстване на инструменти за изкуствен интелект. Възможностите на човешкия мозък надхвърлят тези на изкуствения интелект и чрез разкриването на „тайния сос“ на биологията изследователите се надяват да изградят по-добър ИИ.

Екипът на института Flatiron си сътрудничи с изследователи от изследователския кампус Janelia на медицинския институт Хауърд Хюз и Московския държавен университет за това проучване. Те избраха паразитната оса Megaphragma viggianii като обект на своето изследване поради микроскопичния й размер и способността й да лети и да намира яйцата на трипса, насекомо, върху което снася свои яйца.

Картографирането на ранната зрителна система на осите беше значително предизвикателство за изследователите, които използваха йонни лъчи и електронни микроскопи, за да създадат подробна карта. Предишни методи включваха използването на множество екземпляри, което доведе до вариации между отделните карти. Този пробив позволява цялостно разбиране на това как различните части от окото на осата допринасят за нейното зрение.

В бъдеще изследователите планират да разширят усилията си за картографиране до пълния мозък на осите. Те вярват, че чрез изучаване на най-основните мозъци в животинското царство, те могат да идентифицират правилата и механизмите, които управляват сложното поведение, предлагайки прозрения за мозъчната функция и потенциално подобрявайки AI технологията.

Източници:

– Current Biology, „Mapping the Connectome of the Visual System in the Wasp Megaphragma viggianii“ (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)