Създадените от човека езера може да са нетни емитери на парникови газове, установяват проучвания

Ново изследване, проведено от университета Корнел, разкрива, че създадените от човека езера оказват значително влияние върху емисиите на парникови газове. Две свързани проучвания, проведени от изследователи от Корнел, започват да определят количествено ефектите както на създадените от човека, така и на естествените езера върху глобалния бюджет на парниковите газове, предоставяйки ценни прозрения по тема, която не е добре разбрана.

Проучванията установяват, че когато се сумират емисиите и съхранението на въглероден диоксид от създадените от човека езера, езерата може да са нетни емитери на парникови газове. Предишни оценки показват, че езерата, които се определят като водни обекти с площ от 5 хектара или по-малко, могат да допринесат за 5% от глобалните емисии на метан. Въпреки това, без точни измервания в много езера, този процент може да варира от половината до два пъти по-висок от очакваното количество. Освен това има ограничени оценки за нивата на заравяне на въглерод в езера.

Едно проучване, проведено от изследователите, се фокусира върху количеството въглерод, погълнат в 22 специално подбрани езера. Изследователите изследваха минали дейности по управление и измериха дебелината на седимента и въглеродното съдържание в езерата. Те откриха, че нивата на заравяне на въглерод в езерата се влияят от фактори като водни растения, риба и нива на хранителни вещества. Проучването също така разкри, че както естествените, така и създадените от човека езера в световен мащаб отделят значително количество въглерод, което показва, че улавянето на въглерод в езерата е подценено.

Второто проучване изследва сезонните емисии на парникови газове от конкретни експериментални езера Cornell. Метанът, мощен парников газ, съставлява по-голямата част от емитираните газове. Проучването също така подчертава значението на честото вземане на проби за точно отчитане на емисиите на парникови газове от езерата.

Като цяло, тези проучвания предполагат, че езерата играят роля в емисиите на парникови газове и съхранението на въглерод. Въпреки че в момента езерата могат да бъдат нетни емитери на парникови газове поради отделянето на метан, има потенциал те да се превърнат в нетни поглътители чрез намаляване на емисиите на метан. Констатациите също така предлагат използването на барботери или подводни циркулационни помпи за намаляване на емисиите на метан в езерата.

По-нататъшните изследвания и разбирането на ролята на езерата в емисиите на парникови газове са от решаващо значение за точното климатично моделиране и прогнози.

