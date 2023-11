Разбиране на другите чрез техните действия: Ключов аспект на човешкото познание с последици за ИИ

By

Когато наблюдаваме нечии действия, умовете ни работят бързо, за да дешифрират намеренията им. Изследване, проведено от изследователи на възприятията в университета Джон Хопкинс, хвърли светлина върху това как хората могат да разберат какво се опитват да научат другите, просто като наблюдават действията им. Това новаторско проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, разкри един често пренебрегван аспект на човешкото познание, със значителни последици за развитието на системите с изкуствен интелект (AI).

За разлика от разпознаването на прагматичните действия, които включват предсказване на нечии незабавни действия, изследването се фокусира върху „епистемичните действия“. Тези действия се извършват, когато някой се опитва да събере информация или да научи за обкръжението си. Докато предишни изследвания показват, че хората могат точно да идентифицират прагматичните действия, малко се знае за това как възприемаме и разбираме епистемичните действия.

В поредица от експерименти, включващи 500 участници, изследователите помолиха хората да гледат видеоклипове на хора, които разклащат кутии. Участниците успяха да разпознаят целите на шейкъра - или да определят броя на предметите в кутията, или да установят формата на обектите - в рамките на няколко секунди. Тази способност да възприемаме намеренията на друг човек чрез неговите действия е едновременно интуитивна и забележителна, подчертавайки сложните когнитивни процеси, които нашите умове извършват без усилие.

Тези констатации имат по-широки последици за областта на развитието на ИИ. Като разбират как хората правят изводи за целите на друго лице чрез действия, изследователите могат да проектират AI системи, които са по-добре оборудвани да взаимодействат и разбират човешкото поведение. Например, задвижван от изкуствен интелект робот-асистент може да анализира действията на клиента и да предвиди какво търсят, предоставяйки по-персонализирана и ефективна услуга.

В бъдещи проучвания екипът на Джон Хопкинс планира да проучи разграничението между епистемично намерение и прагматично намерение. Те също така се интересуват от проучване кога тези умения за наблюдение се появяват в човешкото развитие и дали могат да бъдат конструирани изчислителни модели за по-нататъшно изясняване на връзката между физическите действия и епистемичните намерения.

Това изследване не само предоставя ценна представа за нашето разбиране за човешкото познание, но също така отваря нови възможности за AI технологията за ефективно тълкуване на човешките действия и намерения. Използвайки това знание, бъдещите AI системи могат да станат по-проницателни и умели в разбирането и реагирането на човешките нужди и желания.

Въпроси и Отговори

В: Какво са прагматични действия и епистемични действия?

Прагматичните действия се отнасят до действия, които включват предвиждане на непосредствените действия на индивида, докато епистемичните действия се извършват, когато някой се опитва да събере информация или да научи нещо за своята среда.

Въпрос: Как изследователите са провели своите експерименти?

Изследователите помолиха 500 участници да гледат видеоклипове, в които някой разклаща кутия. Участниците успяха да определят дали шейкърът се опитва да разбере броя на предметите в кутията или формата на предметите.

Въпрос: Какви са последиците от това изследване за ИИ?

Чрез разбирането на начина, по който хората възприемат и извеждат намеренията на другите чрез действия, системите с ИИ могат да бъдат проектирани така, че да разбират и взаимодействат по-добре с човешкото поведение. Например робот-асистент може точно да предскаже какво търси клиент въз основа на техните действия.