Нова технология позволява на учените да визуализират звукови вълни и несъвършенства в кристалите

By

Изследователите направиха революционно откритие в областта на науката за материалите, като разработиха технология, която им позволява да визуализират звукови вълни и микроскопични дефекти в кристалите. Този новаторски пробив има потенциала да преодолее пропастта между свръхбързите атомни движения и макроскопичните явления.

Екипът от учени от Станфордския университет, Датския технически университет и Националната ускорителна лаборатория SLAC проектира усъвършенстван рентгенов микроскоп, способен директно да наблюдава звукови вълни на ниво решетка в кристали. Използвайки тази технология, изследователите могат да получат задълбочена представа за бързите трансформации на материалите и произтичащите от тях характеристики.

Атомната структура на кристалните материали играе важна роля при определяне на техните свойства и приложения. Разбирането на наличието на дефекти и атомни размествания в кристалната решетка е от решаващо значение за разбирането защо определени материали стават по-здрави или по-крехки при определени условия.

Традиционно е било предизвикателство да се изследва динамиката на тези дефекти и изкривявания в реално време в подходящ мащаб. Това ново проучване обаче ефективно се справя с това ограничение. Изследователите са генерирали звукови вълни в диамантен кристал и са използвали рентгеновия микроскоп, за да уловят фините изкривявания в решетъчната структура на кристала. Чрез синхронизиране с естествените времеви мащаби на вибрации от атомен мащаб, те успяха да наблюдават изкривяванията в големи детайли.

За да разграничат отклоненията, причинени от звукови вълни и дефекти, учените са стратегически позиционирали специализирана рентгенова леща по дължината на лъча. Тази леща филтрира девствените части на кристала и фокусира наблюденията върху области, където има структурни промени.

Тази новаторска разработка предлага неинвазивен метод с висока разделителна способност за наблюдение на бързи материални трансформации. Преди изследванията в тази област бяха възпрепятствани от липсата на инструменти, способни да уловят тези бързи промени. Способността да се визуализират и разбират тези трансформации има значение в различни области, включително науката за материалите, физиката, геологията и производството.

Получавайки представа за промените на атомно ниво, предшестващи макроскопични събития, изследователите могат да разширят разбирането си за явления като разпространение на топлина и динамика на звуковите вълни. Тази нова технология отваря възможности за изучаване на редки събития, причинени от дефекти и локализирани стимули в кристалите, хвърляйки светлина върху подбуждащите събития, които водят до по-мащабни фазови трансформации, топене и химични реакции.

Изследователската статия, описваща тази пионерска работа, озаглавена „Изобразяване в реално време на акустични вълни в насипни материали с рентгенова микроскопия“, беше публикувана в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Източници:

– Известия на Националната академия на науките

– Национална ускорителна лаборатория SLAC