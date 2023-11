НАСА стартира инициатива Aurorasaurus за революция в проследяването на Aurora

NASA recently shared an awe-inspiring photograph of the northern lights taken from the International Space Station (ISS) on Instagram. The caption accompanying the breathtaking image explained that the photo was captured 418 kilometers above Utah. This captivating phenomenon, known as auroras or northern lights, is caused by magnetic storms triggered by solar activity, such as solar flares or coronal mass ejections.

Публикацията в Instagram бързо събра близо 250,000 XNUMX харесвания и множество почитатели изразиха възхищението си от красотата на северното сияние в секцията за коментари. Публикацията умело започва с фразата „облачно с възможност за сияние“, намеквайки за популярно филмово заглавие.

Вълнението обаче не спира със снимката. Надписът на НАСА също представи новаторска инициатива, наречена Aurorasaurus, която позволява на хората по света да участват активно в проследяването и предоставянето на ценни данни за северното сияние. Aurorasaurus е първата гражданска научна инициатива, посветена единствено на проследяването на полярните сияния.

Чрез тази инициатива хората могат да докладват за наблюдения на сияние, като влязат в уебсайта на Aurorasaurus и проверят своите наблюдения. Този групов подход вече доведе до значителни прозрения. Учените са открили, че социалните медийни платформи играят решаваща роля при откриването на космически метеорологични събития в реално време. Освен това те са научили, че северното сияние се вижда по-на юг от прогнозираното по-рано, благодарение на сигнали, подадени от граждани.

Чрез включването на тези граждански доклади в моделите на космическото време, изследователите са успели да подобрят точността на прогнозите за сияние. Това съвместно усилие между учени и широката общественост революционизира нашето разбиране за тези завладяващи природни феномени.

Ако сте имали късмета да станете свидетел на северното сияние, споделете опита си в коментарите по-долу. И ако все още не сте имали възможност, не се притеснявайте – участието в инициативата Aurorasaurus може да ви отведе една крачка по-близо до това да станете свидетел на този хипнотизиращ спектакъл.

Често задавани въпроси:

Въпрос: Как мога да участвам в проследяването на полярните сияния чрез Aurorasaurus?

О: За да участвате в проследяването на полярните сияния, можете да влезете в уебсайта на Aurorasaurus и да проверите вашите наблюдения.

Въпрос: Какво са научили учените чрез инициативата Aurorasaurus?

О: Учените са открили, че космическото време може да бъде открито в реално време чрез социалните медии и видимостта на северното сияние се простира по-на юг от прогнозираното преди.

Q: How has the collaboration between scientists and the public improved aurora predictions?

О: Чрез включването на доклади, подадени от граждани, в моделите на космическото време, изследователите са подобрили значително точността на прогнозите за сияние.