Мистерията на приказните кръгове се разширява: Изкуственият интелект ги идентифицира в 15 страни

By

Произходът на приказните кръгове, кръгли дискове от безплодна пръст, отдавна вълнува учените. Преди това тези кръгове бяха открити само в пустинята Намиб в Южна Африка и пустинята на Австралия. Въпреки това, ново проучване, използващо изкуствен интелект (AI), идентифицира модели на растителност, наподобяващи приказни кръгове в стотици места в 15 страни на три континента, което предполага, че това явление е по-широко разпространено, отколкото се смяташе досега. Проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, анализира сателитни изображения с висока разделителна способност на сухи екосистеми от цял ​​свят, за да търси модели, наподобяващи приказни кръгове. Невронната мрежа, използвана в изследването, е обучена да разпознава приказни кръгове чрез анализиране на изображения от Намибия и Австралия.

Проучването идентифицира 263 сухи места, които показват кръгли модели, подобни на приказни кръгове. Тези места са открити в Африка, Мадагаскар, Средна Западна Азия и Централна и Югозападна Австралия. Въпреки това, не всички от тези модели отговарят на критериите да бъдат считани за приказни кръгове, както е определено от д-р Стефан Гецин, изследовател в университета в Гьотинген. Приказните кръгове се характеризират със силно подреден, пространствено периодичен модел, който не присъства напълно в идентифицираните модели.

Проучването също така дава представа за условията на околната среда, свързани с образуването на приказни кръгове. Моделите най-вероятно се появяват в много сухи, песъчливи почви, които са силно алкални и с ниско съдържание на азот. Установено е, че тези модели играят роля в стабилизирането на екосистемите и увеличаването на устойчивостта към смущения.

Разширяването на наблюденията на приказните кръгове и използването на AI за идентифицирането им осигуряват нови пътища за изследване на техния произход и механизми на формиране. Въпреки че точните причини може да се различават от място на място, това изследване допринася за по-доброто разбиране на тези мистериозни природни феномени.

Източници:

– CNN: Връзка към статията на уебсайта на CNN“ (заменете връзката с действителния URL)

– Сборници на Националната академия на науките: Връзка към изследването, публикувано в списанието (заменете връзката с действителния URL)