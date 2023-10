Жителите на Ню Хемпшир ще станат свидетели на две слънчеви затъмнения

Жителите на Ню Хемпшир ще имат възможност да станат свидетели не на едно, а на две слънчеви затъмнения през следващите месеци. На 14 октомври 2023 г. ще има частично слънчево затъмнение, последвано от пълно слънчево затъмнение на 8 април 2024 г. Доценти от Университета на Ню Хемпшир, Ейми Кизи и Джон С. Джанфорте, заедно с Лори Харноис, директор на отдела за развитие на пътуванията и туризма, обсъдете тези предстоящи събития.

Слънчево затъмнение настъпва, когато Луната застане между Земята и Слънцето, хвърляйки сянка върху Земята. Това подравняване се случва, когато Луната, Слънцето и Земята са в една и съща равнина. Луната блокира поне част от Слънцето, което води до слънчево затъмнение. Октомврийското затъмнение ще бъде частично затъмнение, видимо в Ню Хемпшир. Априлското затъмнение обаче ще бъде пълно затъмнение, при което Луната напълно ще блокира цялата светлина от Слънцето за определен период от време. Пътят на тези затъмнения ще се различава, като октомврийското затъмнение ще минава през западната част на Съединените щати, а априлското ще минава през северната част на Ню Хемпшир.

За да видите безопасно тези затъмнения, има два препоръчителни метода. Първият е да се използва прожектор с дупка, при който парче картон с дупка и покрито с алуминиево фолио се поставя пред Слънцето, проектирайки изображението му върху табло за плакати. Вторият метод е използването на очила за слънчево затъмнение, които позволяват директно гледане на Слънцето по време на частичните фази на затъмнението. Въпреки това е важно да се отбележи, че директното гледане на Слънцето е безопасно само по време на пълното затъмнение, когато Луната напълно покрива Слънцето. В противен случай трябва да се носят очила.

Предстоящите слънчеви затъмнения предоставят уникална възможност на жителите на Ню Хемпшир да станат свидетели на тези спиращи дъха небесни събития от първа ръка. Така че отбележете календарите си и се подгответе да видите безопасно тези природни чудеса в небето.

Източник: The State We're In – University of New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois