Потенциално ново лекарство за Алцхаймер намалява мозъчното възпаление и подобрява паметта

Изследователи от The Picower Institute for Learning and Memory в Масачузетския технологичен институт постигнаха значителен напредък в лечението на болестта на Алцхаймер, като разработиха лекарство, което намалява възпалението в мозъка и подобрява паметта. Лекарството, наречено A11, е насочено към фактор на генетична транскрипция, наречен PU.1, който е отговорен за свръхекспресията на възпалителни гени в имунните клетки на мозъка по време на болестта на Алцхаймер. A11 потиска активността на PU.1 чрез набиране на протеини, които потискат експресията на тези възпалителни гени.

Възпалението е основен компонент на патологията на болестта на Алцхаймер и намирането на ефективни лечения се оказа трудно. Чрез предклинични тестове върху човешки клетъчни култури и миши модели на Алцхаймер, изследователите откриха, че А11 намалява възпалението в клетки, подобни на човешка микроглия, и множество миши модели на болестта на Алцхаймер. Освен това значително подобрява когнитивните способности при мишки.

Изследователите сравняват генната експресия в мозъчни проби след смъртта от пациенти с Алцхаймер и контроли без Алцхаймер. Те откриха, че болестта на Алцхаймер води до големи промени в експресията на микроглиален ген и увеличаването на свързването на PU.1 към възпалителни генни цели е значителна част от тези промени. Намаляването на активността на PU.1 в миши модел на Алцхаймер намалява възпалението и невродегенерацията.

Екипът изследва над 58,000 1 малки молекули, за да намери съединения, които биха могли да намалят възпалението и свързаните с Алцхаймер гени, регулирани от PU.11. A11 беше най-мощният сред шестте окончателни кандидата. В експерименти, проведени върху клетки, подобни на човешка микроглия, АXNUMX намалява експресията и секрецията на възпалителни цитокини и предотвратява прекомерната реакция на микроглията към възпалителни сигнали.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се разработи и тества A11 като лечение на болестта на Алцхаймер. Това обещаващо лекарство може да допринесе за разработването на по-ефективни терапии за това опустошително невродегенеративно разстройство.

Източници:

– Определение за болестта на Алцхаймер: Болестта на Алцхаймер е заболяване, което атакува мозъка, причинявайки намаляване на умствените способности, което се влошава с времето. Това е най-често срещаната форма на деменция и представлява 60 до 80 процента от случаите на деменция. В момента няма лек за болестта на Алцхаймер, но има лекарства, които могат да помогнат за облекчаване на симптомите.

– MIT Определение: MIT е акроним на Масачузетския технологичен институт. Това е престижен частен изследователски университет в Кеймбридж, Масачузетс, който е основан през 1861 г. Той е организиран в пет училища: архитектура, инженерство, хуманитарни науки, изкуства и социални науки, управление и наука. Въздействието на MIT включва много научни пробиви и технологичен напредък. Неговата мисия е да търси фундаментални знания за природата и поведението на живите системи и прилагането на тези знания за подобряване на здравето, удължаване на живота и намаляване на заболяванията и уврежданията.

– Национални здравни институти Определение: Националните здравни институти (NIH) е основната агенция на правителството на Съединените щати, отговорна за биомедицинските изследвания и изследванията в областта на общественото здраве. Той провежда свои собствени научни изследвания чрез своята програма за вътрешни изследвания (IRP) и осигурява финансиране за основни биомедицински изследвания на изследователски съоръжения извън NIH чрез своята програма за извънучилищни изследвания. Неговата мисия е да търси фундаментални знания за природата и поведението на живите системи и прилагането на тези знания за подобряване на здравето, удължаване на живота и намаляване на заболяванията и уврежданията.