Нов универсален закон на природата: Еволюцията се прилага за всички сложни системи

By

Екип от учени и философи представи новаторска концепция, която те наричат ​​„липсващ закон на природата“. Те твърдят, че еволюцията не се ограничава до биологичния живот, а е фундаментален процес, който се прилага за всички сложни системи във Вселената, от небесни тела до атомни структури. Екипът предлага „Закона за увеличаване на функционалната информация“, който гласи, че всяка система, жива или нежива, ще се развие, ако различните конфигурации преминат подбор въз основа на функционалността.

Изследователите идентифицират три определящи характеристики на развиващите се системи: множество компоненти, разнообразие от подредби и избор на функция. Те предполагат, че тези характеристики са общи за сложни развиващи се системи в различни области.

Ключът към този универсален закон на природата се крие в концепцията за „подбор за функция“. Изследователите разширяват теорията на Дарвин за естествения подбор, категоризирайки функцията в три различни вида: стабилност, динамична устойчивост и новост. Функцията вече не се ограничава до черти за оцеляване, но включва атрибути, които допринасят за съществуването, диверсификацията и сложността на системата.

Проучването илюстрира тази теория с примери както от биологичен, така и от небиологичен контекст. Той подчертава еволюционното пътуване на живота на Земята, от появата на фотосинтезата до развитието на сложно поведение. Концепцията за еволюция обаче се простира отвъд органичния живот. Кралството на минералите, например, показва свой собствен еволюционен път, където прости минерални конфигурации са породили все по-сложни такива с течение на времето.

Освен това самите звезди представляват еволюционно чудо, като изковават по-тежки елементи, допринасяйки за химическото разнообразие и сложност на Вселената.

Изследването подчертава, че еволюцията на Дарвин е специален случай в рамките на този по-широк природен феномен. Това предполага, че принципите, движещи разнообразието на живота на Земята, се прилагат и за неодушевените системи.

Това проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, е съвместно усилие, включващо учени от различни дисциплини. Като признава универсалната тенденция на сложните системи да генерират новост, стабилност и динамична устойчивост, това изследване предефинира нашето разбиране за еволюцията като присъща характеристика на нашата непрекъснато развиваща се вселена.

Източници:

– Известия на Националната академия на науките