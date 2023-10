Въздействието на космическия кораб върху горните слоеве на земната атмосфера, разкрито от учени

By

Учените са открили, че остатъците от ракети и космически кораби, останали в горната атмосфера на Земята, могат да окажат трайно въздействие върху климата. Скорошно проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, разкрива значителни количества алуминий и екзотични метали в стратосферата на Земята. Екипът от изследователи успя да идентифицира тези редки метали като произхождащи от космически кораби, изгарящи по време на повторно влизане. Това откритие поражда опасения за това как процъфтяващата космическа индустрия влияе върху горната атмосфера на Земята.

Проучването включваше работа със специален изследователски самолет, оборудван с чувствителен инструмент за събиране на аерозоли в атмосферата. Събраните данни показват, че повече от 20 елемента, включително литий, алуминий, мед и олово, присъстват в съотношения, съответстващи на тези, използвани в космическите кораби. Тези метали са открити в около 10% от частиците на сярната киселина, които са от съществено значение за защитата и буферирането на озоновия слой.

Нарастващият брой изстрелвания на ракети допринася за натрупването на тези метални частици в стратосферата. През 2022 г. имаше рекордните 180 изстрелвания на ракети и се очаква този брой да нарасне, тъй като космическата индустрия продължава да изстрелва повече сателити и космически кораби. Изследователите подчертаха необходимостта да се разбере въздействието на човешкия космически полет върху планетата, особено върху озоновия слой, който играе решаваща роля в абсорбирането на вредната радиация от Слънцето.

Резултатите от проучването подчертават спешността на изучаването и разбирането на промените, настъпващи в земната атмосфера. Въздействието на човешката професия и космическите дейности може да бъде по-значително, отколкото се предполагаше досега. От съществено значение е да дадем приоритет на изследванията на нашата планета, за да разберем по-добре и смекчим потенциалните последици от изследването на космоса.

