Въздействието на космическите отпадъци върху земната атмосфера

By

Ново проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, разкрива, че космическите отпадъци, състоящи се от остатъчни части от ракети и космически кораби, имат потенциално траен ефект върху климата на Земята. Учените проведоха изследователска мисия, използвайки чувствителен инструмент, прикрепен към специален изследователски самолет, за да анализират атмосферата и откриха значителни количества алуминий и екзотични метали в стратосферата на Земята.

Изследователите са успели да съпоставят тези редки метали с тези, използвани в ракети и сателити, което показва, че изпареният метал вероятно произхожда от космически кораб, изгарящ при повторно влизане през атмосферата. Професор Даниел Чицо, съавтор на изследването, подчертава значението на намирането на този създаден от човека материал в предполагаемо девствения регион на атмосферата. Той подчертава необходимостта от по-внимателно изследване на всякакви промени, настъпващи в стратосферата, която е стабилна област на атмосферата.

Проучването имаше за цел да отговори на дългогодишното подозрение, че горната атмосфера на Земята е повлияна от разрастващата се космическа индустрия. Въпреки това, изучаването на тази област, която се простира до 51 километра над повърхността, е изключително предизвикателство. За да проведат своето разследване, учените са използвали самолет на НАСА WB-57, за да вземат проби от атмосферата на 19 километра над земята в Аляска.

Анализът на пробите разкрива, че металите присъстват в около 10% от частиците на сярната киселина, които съставляват по-голямата част от частиците в стратосферата и допринасят за защитата и буферирането на озоновия слой. Освен това изследователите откриха повече от 20 елемента в съотношения, съответстващи на тези, използвани в космическите кораби. Трябва да се отбележи, че метали като литий, алуминий, мед и олово от повторно влизане на космически кораби бяха открити в много по-голямо количество от металите, открити в естествения космически прах.

Това проучване идва в момент, когато космическата индустрия преживява безпрецедентен растеж, с рекордните 180 изстрелвания на ракети през 2022 г. в сравнение със 136 през 2021 г. Тъй като все повече сателити и космически кораби се изстрелват в орбитата на Земята и извън нея, количеството навлизащи отломки атмосферата се очаква да се увеличи. Повторното влизане на ракети и сателити, както и падането на сателити през атмосферата, допринасят за присъствието на тези аерозолни частици в стратосферата.

Стратосферата играе жизненоважна роля в климатичната система на Земята. Тук се намира озоновият слой, който абсорбира част от слънчевата радиация, предотвратявайки достигането й до повърхността на планетата. Озоновият слой е от съществено значение за защитата на всички живи същества на Земята и без него животът, какъвто го познаваме, вероятно би бил невъзможен.

Това изследване подчертава значителното въздействие, което човешката професия и космическите полети могат да имат върху нашата планета. Той подчертава спешната необходимост от разбиране и приоритизиране на изследването на Земята, за да се смекчат всякакви потенциални последици, произтичащи от дейностите на космическата индустрия.

Източници:

Производството на Националната академия на науките