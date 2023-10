Космическата ера оставя своя отпечатък върху земната атмосфера

By

Скорошно проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, разкрива, че космическата ера оказва влияние върху земната атмосфера. Изследователите са открили значителни количества метали в аерозоли в атмосферата, вероятно от нарастващия брой изстрелвания и връщания на космически кораби и сателити. Това присъствие на метал променя химията на атмосферата, като потенциално засяга озоновия слой и климата.

Воден от Дан Мърфи от Националната администрация за океаните и атмосферата, изследователският екип откри над 20 елемента в съотношения, които съответстват на тези, използвани в сплавите на космическите кораби. Те забелязаха, че масата на някои метали, като литий, алуминий, мед и олово, от повторно влизане в космически кораби далеч надхвърля концентрациите на тези метали, открити в естествения космически прах. Шокиращо, почти 10% от големите частици сярна киселина, които помагат за защитата и буферирането на озоновия слой, съдържат алуминий и други метали от космически кораби.

Учените изчисляват, че до 2030 г. още до 50,000 XNUMX сателита може да достигнат орбита. Това означава, че през следващите няколко десетилетия до половината от частиците на стратосферната сярна киселина може да съдържат метали от повторно влизане. Ефектите от това върху атмосферата, озоновия слой и живота на Земята все още не са известни.

Изучаването на стратосферата е предизвикателство, тъй като това е регион, в който хората не живеят. Само най-високите полети влизат в този регион за кратък период от време. Въпреки това, като част от въздушната научна програма на НАСА, учените използват изследователски самолети, за да събират проби от стратосферата. Инструментите са прикрепени към конуса на носа, за да се гарантира, че взетият въздух е свеж и необезпокояван.

Стратосферата е стабилен и привидно спокоен слой на атмосферата. Това е и домът на озоновия слой, ключов компонент за защита на живота на Земята от вредното ултравиолетово лъчение. През последните няколко десетилетия озоновият слой беше застрашен, но бяха положени координирани глобални усилия за неговото възстановяване и възстановяване.

Нарастващият брой изстрелвания и връщания в космоса е отговорен за въвеждането на повече метали в стратосферата. Докато ракетите се изстрелват и сателитите се разполагат, те оставят след себе си следа от метални частици, които имат потенциала да въздействат на атмосферата по начини, които учените все още се опитват да разберат.

В заключение, проучването подчертава необходимостта от по-нататъшни изследвания, за да се определят точните последици от космическата ера върху земната атмосфера. Констатациите показват, че нарастващото присъствие на метали от космически кораби и сателити може да има последици за климата, озоновия слой и цялостната обитаемост на нашата планета.

