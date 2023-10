Космическият телескоп Джеймс Уеб (JWST), управляван от НАСА, направи революционно откритие в атмосферата на Юпитер. Използвайки своята близка инфрачервена камера (NIRCam), JWST засне изображения, които разкриха неизвестен досега феномен: високоскоростен струен поток, простиращ се над 3,000 мили в ширина над първичните облачни слоеве близо до екватора на Юпитер. Това откритие дава ценна представа за динамиката на турбулентната атмосфера на Юпитер и демонстрира забележителните възможности на телескопа Webb при изучаването на такива атмосферни характеристики.

Наблюденията на Юпитер от JWST са направени като част от програмата Early Release Science, с фокус върху заснемането на изображения на интервали от 10 часа, еквивалентни на един ден на Юпитер. Използвайки различни филтри, телескопът успя да идентифицира вариации в малки атмосферни характеристики на различни височини в атмосферата на Юпитер.

За разлика от предишни мисии, които изследваха предимно по-ниски и по-дълбоки слоеве на атмосферата на Юпитер, JWST се откроява, като навлиза по-дълбоко в близкия инфрачервен спектър. Това му позволява да изучава по-високите слоеве на атмосферата на Юпитер, приблизително 15-30 мили над облачната покривка на планетата. В тези близки инфрачервени изображения мъглата от по-високо ниво, която обикновено изглежда като неясно замъгляване, сега разкрива по-фини детайли, особено около екваториалната област.

The newly identified jet stream on Jupiter races at a remarkable speed of approximately 320 miles per hour, twice the sustained wind speed of a Category 5 hurricane on Earth. Located roughly 25 miles above Jupiter’s cloud layers, within the lower stratosphere, this high-speed jet stream presents a fascinating subject of study.

За да разбере по-добре промяната в скоростта на вятъра с надморската височина и наличието на срязване на вятъра, изследователският екип сравни моделите на вятъра, наблюдавани от JWST на по-високи височини, с тези, открити от космическия телескоп Хъбъл в по-дълбоките слоеве на атмосферата на Юпитер. Това сравнение им позволи да наблюдават развитието на бурите и да получат представа за триизмерната структура на буреносните облаци.

Чрез комбиниране на изключителната разделителна способност и широкото покритие на дължината на вълната на JWST с важни наблюдения от космическия телескоп Хъбъл, изследователският екип успя да идентифицира и проследи малките облачни характеристики, които служеха като индикатори за високоскоростния струен поток. Тези наблюдения също предоставиха ценен контекст за разбиране на екваториалната атмосфера на Юпитер и конвективните бури, възникващи независимо от струйния поток.

За да проучи допълнително характеристиките на струйния поток, изследователският екип планира да проведе допълнителни наблюдения с помощта на космическия телескоп James Webb. Това продължаващо проучване има за цел да проучи дали скоростта и надморската височина на струйния поток претърпяват някакви промени с течение на времето.

Източник: Космическият телескоп Джеймс Уеб наблюдава високоскоростен реактивен поток на Юпитер. (НАСА)