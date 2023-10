AI създава робот, който може да ходи в реалния свят

By

Екип от изследователи в Северозападния университет в Чикаго постигна значителен пробив чрез разработването на робот, управляван от AI, който може интелигентно да проектира роботи от самото начало. Роботът, макар и малък и деформиран, представлява първата стъпка към нова ера на инструменти, проектирани от AI. Чрез компресиране на милиарди години еволюция в секунди, новият алгоритъм позволява на системата да проектира робот, който може да ходи по равна повърхност само за секунди.

Това, което отличава тази AI програма, е нейната ефективност. За разлика от други AI системи, които изискват гладни за енергия суперкомпютри и големи набори от данни, тази програма работи на лек персонален компютър и има способността да проектира нови структури от нулата. Не се ограничава до имитиране на минали човешки творби, но може да генерира нови идеи и дизайни.

За да тестват системата, изследователите я подтикнаха да проектира робот, способен да ходи по сушата. С всяка итерация програмата анализира своя дизайн, идентифицира недостатъци и актуализира своята структура. Само след девет опита той успешно генерира робот, способен да ходи с половината от скоростта на средната човешка крачка.

Изследователите вярват, че този пробив има огромен потенциал за бъдещето на ИИ и изкуствения живот. Като премахнаха превръзката на очите на еволюцията, те компресираха милиарди години опити и грешки в миг, проправяйки пътя за раждането на нови организми, създадени от AI.

Заслужава да се отбележи, че AI изненадващо излезе със същото решение за ходене като природата – краката. Въпреки това, AI предприе различен подход, което доведе до робот с три крака, задни перки и плоско лице. Докато някои може да възприемат този робот като безполезна джаджа, изследователите го виждат като раждането на чисто нов организъм.

Изследването е публикувано в списание Proceedings на Националната академия на науките и е ръководено от проф. Сам Кригман от Инженерното училище McCormick на Northwestern в сътрудничество с изследователи от Масачузетския технологичен институт и Университета на Върмонт.

Източници: „Ефективно автоматично проектиране на роботи“ (Proceedings of the National Academy of Sciences)